به گزارش خبرنگار مهر، نگاه پر مهر خداوند بر دستان خیران افتاد تا آنان بانی ساخت مدرسه و ناجی نجواهای کودکانی باشند که سالها در زیر چادرها و کپرها درس می خواندند و دم بر نمی آوردند، امروز دختران و پسرانی که از چادرها به زیر سقف مدرسه پناه آورده اند بر دستان 2 هزار و 600 خیرمدرسه ساز بوسه می زنند و دعای خیر خود را ره توشه دستهای پرسخاوت ایشان می کنند.

بوسه باران دستهای خیران

دانش آموزان این خطه پهناور قلب های بیکران و آبی را دوست دارند و دستان وسیع و مهربان خیران را بوسه باران می کنند و از آنان به عنوان ناجیانی که رنگ مدرسه های چادری و کپری و گلی و چوبی را در سرزمین خورشید محو ساخته اند در نجوا و ستایشهای سحرگاهی درود می فرستند.

خراسان رضوی از دیرباز شاهد تلاشها و ایثارهای بی وقفه خیران مدرسه ساز بوده است و همت این قلب های وسیع موجب شده تا امروز خطه خراسان به یکی از قطب های علمی کشور تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی در این رابطه می گوید: سالهاست خراسان رضوی از همت و ایثار خیران مدرسه ساز به خود می بالد و هر روز شاهد توسعه و رشد سنگر مدارس است و این امر موجب شده خطه خراسان به یکی از قطب های علمی کشور تبدیل شود.

2 هزار و 600 خیر مدرسه ساز عضو مجمع خیرین خراسان رضوی

محمدحسین فروزانمهر ادامه می دهد: در حال حاضر 2 هزار و 600 خیر مدرسه ساز عضو مجمع خیرین خراسان رضوی هستند و با مشاركت های خود سرمایه گذاری ارزشمندی را برای آخرت خود انجام می دهند.

وی با تاکید بر اینکه این استان درجذب خیرین مدرسه سازی پیشتاز است، عنوان می کند: 40 درصد مدارس خراسان رضوی با مشاركت مردم احداث شده است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه سال گذشته خیرین مدرسه ساز استان 61 میلیون تومان برای ساخت مدرسه متعهد شده اند، می گوید: سال جاری نیز خیرین مدرسه ساز تاکنون 40 میلیون تومان تعهد خود را برای ساخت مدرسه اعلام کرده اند.

تحقق 70 درصد تعهدات خیرین مدرسه ساز

به گفته وی تاكنون 70 درصد تعهدات خیرین مدرسه ساز در این استان محقق شده است.

فروزانمهر از وجود 10 هزار مدرسه در این استان خبر داده و بیان می کند: در این استان 10 هزار مدرسه با بیش از یك میلیون دانش آموز در مقاطع مختلف فعالیت می کنند.

مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی نیز عنوان می کند: خراسان رضوی با 700 میلیارد ریال جزء نخستین استان هایی است که میزان مشارکت مردمی برای ساخت مدارس در آن بالاست.

محمد حسین علیزاده می افزاید: خیران مدرسه ساز همواره در سخت ترین شرایط اقتصادی مشارکت بسیار خوبی در ساخت مدارس داشته اند و در مسیر نهادینه سازی فرهنگ و علم گام برداشته اند.

حدود 20 درصد از كمك‌های خیران مدرسه ساز مربوط به مشهد است

وي با بیان اینکه به صورت ميانگين سالانه بيش از 800 ميليون تومان توسط خيرين برای ساخت مدارس کمک می شود، می گوید: حدود 20 درصد از كمك‌های خیران مربوط به دلیل وجود بارگاه ملكوتي امام هشتم مربوط به مشهد است.

مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی از وجود 2 هزار و 600 خیر مدرسه ساز در سطح استان خبر می دهد و می گوید: این استان با 350 بانوی نیکوکار و خیر، بالاترین آمار خیران مدرسه ساز زن کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی در سال گذشته با کمک خیران 200 واحد آموزشي با اعتباري بالغ بر 400 ميليارد ريال در سطح استان به بهره‌برداري رسيده است.

خراسان رضوی توسط خیرین پیشتاز مدرسه سازی است

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی هم بیان می کند: خراسان رضوی توسط خیرین خود پایه گذار و پیشتاز مدرسه سازی است و این امر در حالی است که خیرین مدرسه ساز تعداد زیادی از مدارس این استان را بهسازی و نوسازی کرده اند و همواره یار و یاور آموزش و پرورش و عرصه تعلیم و تربیت بوده اند.

محمد تقی فخریان می افزاید: سرمایه گذاری خیران در عرصه توسعه علم و دانش پاداشی اخروی به دنبال دارد و موجب می شود فرزندان این مرز و بوم به آگاهی بخشی و دانش دست یابند.

وی با تاکید بر اینکه خیرین در استان اقدامات توسعه ای گسترده ای را انجام داده اند، عنوان می کند: بی تردید توسعه واقعی هر جامعه در گرو توسعه علم و دانش است و اقدام ارزشمند خیران مدرسه ساز مصداق کمک به محرومان و مستضعفان است.

گام برداشتن خیران مدرسه ساز در مسیر هوشمند سازی مدارس

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با تاکید بر اینکه خیران مدرسه ساز می توانند در راستای هوشمند سازی مدارس نیز قدم بردارند، یادآور می شود: افراد خیر و نیکوکار می توانند کار هوشمند سازی مدارسی را که خود ساخته اند انجام داده و به تجهیز هر چه بیشتر مدارس نیز بپردازند.

به گفته وی فعالیت مدرسه سازی یک اقدام و دینی ارزشمند است و در حال حاضر 70 درصد اماکن آموزش و پرورش استان توسط خیرین احداث و ساخته شده است.

ساخت مدرسه توسط نیکوکاران اقدامی ارزشمند است که موجب می شود فرزندان این مرز و بوم به جای درس خواندن در زیر چادرها و چپرها در سوز سرمای زمستان و گرمای خورشید به ساختمانی به نام مدرسه پناه آورند و در زیر سقف کلاس درس قدردان دستانی مهربان و قلب هایی دریایی باشند.

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گزارش: مرضیه صاحبی