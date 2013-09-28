سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزود: در این مدت 18 نفر مقتول، 150 نفر جرحی، 220 نفر مجروح،144 فقره تصادف خسارتی در محورهای مواصلاتی استان زنجان در شهریورماه سال جاری به وقوع پیوسته است.

وی اظهار داشت: در این مدت 18 درصد در مقتول کاهش بوده، 39درصد افزایش مجروح ، 21 درصد کاهش تصادفات خسارتی بوده است.

جانشین پلیس راه استان زنجان گفت: 29 درصد تصادفات به وقوع پیوسته در محورهای مواصلاتی استان زنجان به خاطر عدم توجه به جلو بوده و 12 درصد هم خستگی و خواب آلودگی بوده است.

سرهنگ شیر محمدی ساعات وقوع تصادفات در محورهای مواصلاتی استان در شهریورماه را در ساعات بین 12 الی 18 عصر اعلام کرد و گفت: در این راستا 36 درصد از وقوع تصادفات را به خود اختصاص داده است .

وی در ادامه تصریح کرد: 27 درصد از تصادفات به وقوع پیوسته در کیلومتر 40 الی 60 کیلومتر بوده است.

جانشین پلیس راه استان زنجان تاکید کرد: خودرو سواری 60 درصد از تصادفات در محورهای مواصلاتی استان در شهریورماه سالجاری را به خود اختصاص داده است.

سرهنگ شیر محمدی از توقیف هزار و 294 خودرو و 780 موتور سیکلت در محورهای مواصلاتی استان در شهریورماه خبر داد و افزود: تعداد توقیفات در شهریورماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.