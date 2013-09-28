به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره تور بین المللی خزر با شرکت 15 تیم از روز جمعه در استان مازندران آغاز شد و دوچرخه سواران طی پنج مرحله مسیر 481 کیلومتری تور را رکاب می زنند.

در مرحله اول این رقابتها که صبح جمعه و طول 83 کیلومتر در مسیر شیرود تا نمک آبرود برگزار شد، برخی دوچرخه سواران از وضعیت نامناسب جاده های این منطقه گلایه کردند.

مازندران حدود 10 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد و وضعیت نامناسب راههای استان، انتقاد ورزشکاران و رکابزنان جهان را نیز منجر شده است.

مصدومیت رکابزن مازندرانی

سعید براری رکابزن مازندرانی که به دلیل مصدومیت مجبور به کناره گیری از این مرحله از رقابتها شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت:آسفالت مسیر شیرود تا عباس آباد خوب نبود و به دلیل مصدومیت در جریان مسابقه از ادامه آن جا ماندم.

وی اظهار داشت: با این وجود تمام تلاش خود را می کنم تا با قدرت و شانس بهتری در سال آینده در رقابتها شرکت کنم.

وی وضعیت تیم مازندران را در این دوره از تور بین المللی خوب توصیف کرد و گفت: تیمهای خارجی شرکت کننده نیز از سطح بالایی برخوردارند و سطح کیفی مسابقات بالاست.

انتقاد از برگزاری تور در مسیرهای خراب و نامناسب مازندران از سوی ورزشکاران و رکابزنان درحالیست که متولیان برگزاری رقابتها، نظر دیگری دارند.

افزایش جایزه دلاری مسابقات

محمد عبداللهی رئیس هئیت دوچرخه سواری استان مازندران درباره بیستمین مرحله تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران می گوید: امسال ما بیشترین هزینه وتوان راگذاشتیم و حتی مبلغ جایزه دلاری را با 10 هزار دلار افزایش به 40 هزار دلار رساندیم.

وی با بیان اینکه مسابقات از نظر کیفی در سطح خوبی است، گفت: سال قبل در مسابقات هشت تیم خارجی شرکت داشتند که امسال به 9 تیم افزایش یافت و علاوه بر این، تعدا د شرکت کنندگان نیز به 75 رکابزن رسیده است.

عبداللهی درباره وضعیت تیم مازندران در این مسابقات گفت: مازنداران با دو تیم الف وب دراین تور شرکت کرده است و این تیم حدود شش ماه به طورمرتب تمرین داشته و 20 روز گذشته را در اردو بسربرده است.

ناکامی رکابزنان مازندران در مرحله اول

رئیس هیئت دوچرخه سواری مازندران درباره عدم کسب امتیاز رکابزنان استان در مرحله اول مسابقات یادآورشد: باتوجه به روز اول مسابقه و اینکه تیم های شرکت کننده مثل ازبکستان و ارمنستان تیم قدرتمندی هستند، نتیجه مطلوب بدست نیامد ولی با این حال رکابزنان استان، درحد اننتظار ظاهر شدند.

عبداللهی درباره وضعیت اسکان ورزشکاران گفت: درمازندارن چند هتل مناسب داریم که یکی از آنها هتل پارسیان آزادی است که برای اسکان تور در نظر رفته شده است و ورزشکاران و مربیان از آن رضایت دارند.

وی درباره وضعیت دوچرخه سواری استان گفت: در سال گذشته حدود هفت ماه بودجه تخصیص داده نشد و در شهرستانها باید نسبت به جب اسپانسر اقدام شود تا برخی از مشکلات حل شود.

وی یادآورشد: با این حال طی شش ماه گذشته در تمامی مسابقات درهمه رده ها شرکت داشتیم و حتی دربخش بانوان وتیم جوانان نیز توانستیم به سوپر لیگ کشور صعود کنیم.

سیدتقی خدادی دبیر هئیت دوچرخه سواری استان نیز به خبرنگار مهر گفت: ورزشکاران استان قوی وتوانمند هستند ودریک مرحله نمی شود آنها رامحک زد و درمرحله های بعدی مانند جواهرده و کلاردشت که سربالایی و کوهستانی هستند، می توان ارزیابی کرد زیرا این مسیرها دشواری خاصی برای دوچرخه سواران دارد.

سطح بالای کمی و کیفی تور

وی وضعیت تور بیستم را ازنظر کمی وکیفی خوب دانست وگفت: دو سال قبل نیز تور در منطقه غرب مازندران برگزار شد و فقط فرق این دوره اینست که مرحله آخر را به سمت مرکز استان انتقال دادیم و به نظر مدیرکل مراسم اختتامیه بهتراست درمرکز باشد ومرحله آخر رابه سمت شرق ببریم

خدادادی درمورد مسیر تور دوچرخه سواری گفت: با توجه به اینکه در کشور جاده ای بهتر از این نداریم، مسیر خوب بوده است.

وی درمورد اسکان ابراز رضایت کرد و گفت: همه تیم ها رضایت دارند و ازاینکه تور در یک جا متمرکز هستند راضی اند.

ارتقای سطح دوچرخه سواری ایران

مربی تیم ارمنستان نیز درحاشیه مسابقات با بیان اینکه از تور و مسیر مسابقه رضایت دارم، گفت: هر سال در این تو شرکت می کنم و سال به سال وضعیت بهتر می شود.

وی درباره وضعیت دوچرخه سواری ایران بیان داشت: وضعیت دوچرخه سواری ایران نسبت به سالهای قبل بهتر شده و رشد بسیار خوبی کرده است.

مرحله دوم روز شنبه در مسیر چالوس به رامسر به مسافت 92 کیلومتر، مرحله سوم روز یکشنبه در مسیر سلمانشهر تنکابن به محمودآباد به مسافت 106 کیومتر، مرحله چهارم روز دوشنبه در مسیر رامسر به کلاردشت به مسافت 81 کیلومتر و مرحله پنجم و پایانی تور روز سه شنبه در مسافت 118 کیلومتری نور به ساری برگزار می شود.