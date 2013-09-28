به گزارش خبرنگار مهر، علل بسیار زیادی برای استفاده مردم از موتورسیکلت‌ها برای سفرهای درون‌شهری وجود دارد که هزینه کم برای خرید، سهولت در جابجایی افراد، توان عبور از انواع موانع و عدم توقف در ترافیک و . . . را می‌توان به عنوان دلایلی برای استفاده زیاد مردم از این وسیله نقلیه نام برد.

عدم نظارت کافی و سخت بودن کنترل موتورسیکلت‌ها نیز سبب شده است تا بسیاری از موتورسواران خود را ملزم به رعایت قوانین رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی و دیگر ملزومات سوار شدن بر این وسیله نقلیه ندانند.

کمتر روزی هست که در سطح شهر بچرخیم و به تصادفی که یک پای آن موتورسیکلت است برنخوریم و در برخی از این تصادفات نیز شدت حادثه به حدی است که از دیدن صحنه متاثر می‌شویم و شاید نتوانیم به مصدومان و مجروحان این تصادف نگاه کنیم.

حوادثی که علت اصلی آن عدم رعایت قانون توسط برخی موتورسواران است و علت افزایش تلفات نیز عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و راکب موتورسیکلت است.

هوای گرم استان بوشهر باعث می‌شود تا بسیاری از موتورسواران کلاه ایمنی را بر سر نگذارند و همین موضوع باعث می‌شود تا بیشترین میزان تلفات متوجه این موتورسواران شود. تعدادی از موتورسواران هم که کلاه ایمنی دارند، راکبین آنها بدون کلاه هستند و خطرات متوجه آنها می شود.

نقش پررنگ موتورسواران در حوادث رانندگی/ سرعت بالا و نداشتن کلاه ایمنی عامل افزایش تلفات

مسئول آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي استان بوشهر از موتورسیکلت‌ها به عنوان یکی از عوامل خطرآفرین در خیابان‌ها و جاده‌ها نام برد و اظهار داشت: عدم استفاده از کلاه ایمنی و سرعت غیرمجاز از عوامل خطرآفرین برای موتورسواران است که باعث افزایش تلفات در این وسیله نقلیه می‌شود.

خدارحم آبادی از آمار بالای تلفات تصادفات موتورسیکلت‌ها خبر داد و اضافه کرد: در اغلب حوادث رانندگی می‌توانیم رد پای موتورسیکلت‌ها را ببینیم که این آمار نگران‌کننده است.

وی بر لزوم فرهنگ‌سازی برای کاهش تلفات موتورسیکلت‌ها تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید همه موتورسواران استفاده از کلاه ایمنی را به عنوان حافظ جان خود بپذیرند و با استفاده از کلاه، خطرات و آسیب‌های ناشی از تصادفات را برای خود به حداقل برسانند.

مسئول آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي استان بوشهر با تاکید بر لزوم آشنایی جوانان و نوجوانان موتورسوار با قوانین و دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت، تصریح کرد: فرهنگ ترافیک باید گسترش یابد و موتورسواران به خوبی با قوانین آشنا شوند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در کاهش تلفات موتورسیکت‌ها، تصریح کرد: خانواده‌ها علاوه بر اینکه باید آموزش‌ها و توصیه‌های لازم را برای فرزندان خود داشته باشند، باید از در اختيار گذاشتن اين وسيله براي افرادي كه فاقد گواهينامه هستند، پرهيز كنند.

بیشترین تلفات موتورسواران در دشتستان/ لزوم فرهنگ‌سازی استفاده از کلاه ایمنی

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر در ارتباط با آموزش و فرهنگ سازی رانندگان موتورسیکلت‌ها اظهار داشت: آموزش‌های بسیار خوبی در شهرستان‌ها مختلف استان بوشهر داده شده است.

حمیدرضا علم با بیان اینکه بیشترین تلفات موتورسیکل‌ها در شهرستان دشتستان بوده است، اضافه کرد: در سطح شهرستان دشتستان در شهرهای سعدآباد، شبانکاره، نظرآقا و دهداران دوره‌های آموزشی برای موتورسواران برگزار شده است.

وی به نتیجه بسیار مثبت ارائه این آموزش‌ها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ارائه این اموزش‌ها باعث شد تا شاهد چشمگیر میزان تصادفات و همچنین کاهش تلفات تصادفات موتورسیکلت‌ها در این شهرستان باشیم.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر به ارائه این اموزش ها در دیگر نقاط استان نیز اشاره کرد و بیان داشت: در بوشهر، تنگستان و چاه‌کوتاه نیز اموزش‌های لازم ارائه شده است و در دیر و خورموج نیز این آموزش‌ها را ارائه خواهیم کرد.

بیمه‌ها تلاش بیشتری برای فرهنگ‌سازی کلاه ایمنی داشته باشند

وی بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها در راستا ارائه این آموزش‌ها تاکید کرد و افزود: تا کنون هیچ کمکی در این زمینه صورت نگرفته است و در حالی که قرار بود که بیمه کمک‌هایی را در این زمینه داشته باشند، شاهد تحقق آن نبوده‌ایم و کمکی صورت نگرفته است.

علم از توزیع کلاه ایمنی و ارائه اموزش‌های لازم و فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از موتورسیکلت در مناطق یادشده اشاره کرد و اذعان داشت: در این مناطق یا تلفات نداشته‌ایم و یا بسیار ضعیف بوده است.

وی اظهار داشت: شرکت‌های بیمه‌ای بیشتری پرداختی‌ها را بابت دیه دارند که قطعا در صورتی که در توزیع کلاه ایمنی تلاش داشته باشند، خسارت کمتری را در این زمینه دارند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر با بیان اینکه تلفات دانش‌آموزان در محور بهمنی صفر شده است، افزود: در ایمن‌سازی مدارس بویژه حاشیه راه‌ها باید اهتمام ویژه داشته باشیم.