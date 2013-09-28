به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شب سوم سه لاله سرخ بندرریگ جمعه‌شب در جوار گلزارشان برگزار شد و در این مراسم معنوی که با حضور جمع کثیری از مردم و مسئولان بندرریگ که به خصوص در این مراسم بسیجی‌ها و جوانان بیشتر حضور داشتند، لب‌های خود را به عطر زیارت عاشورا معطر کردند.

همچنین خانم‌ها به ادای احترام و ارادات خالصانه خود به این سه شهید که در این شهر غریب بودند، به عنوان مادر و خواهرهایشان، سفره‌ای رنگین از غذا در کنار مزارشان برای خیرات پهن کرده بودند.

این افراد دور سفره‌ای که پهن کرده بودند، حلقه زده و دست‌ها را بالا رو به آسمان برده بودن و اشک در چشمشان حلقه می‌زد و زیارات عاشورا زمزمه می کردند.

بعد از اتمام زیارت عاشورا از غذاهایی که درون سفره چیده بودند، برای همه افرادی که در مراسم شرکت کرده بودند پذیرایی شد.