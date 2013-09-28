به گزارش خبرنگار مهر، معاون پارک علم و فنآوری امام خمینی قزوین صبح شنبه در نشست با رئیس اتاق بازرگانی قزوین برای امضاء تفاهم نامه و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان گفتگو کردند.



علیرضا کشاورز در این نشست گفت: در سالهای اخیر هر چند برای تقویت بنیه علمی کارهای زیادی شده اما غربیها با روش های مختلف تلاش می کنند تا نخبه ها و جوانان صاحب اندیشه را از کشور خارج کرده و جذب خود کنند.

وی افزود: نظام اسلامی برای تربیت جوانان کشور سرمایه زیادی هزینه کرده که بدلیل فقدان برخی امکانات و گاهی بی توجهی شاهد هدر رفتن این سرمایه های ارزشمند هستیم و برخی جذب خارج می شوند و اندوخته های خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار می دهند.



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین تصریح کرد: همه وظیفه داریم در معرفی این افراد همکاری کنیم که نقش رسانه های گروهی در این میان مهمتر از دیگران است و می تواند زمینه استفاده از این نخبگان را فراهم کند.



کشاورز قاسمی یادآورشد: پارک های علم و فناوری نقش مهمی در معرفی جوانان مبتکر و خلاق به جامعه دارند و می توانند ارتباط آنها با صنعت را بخوبی برقرار کنند و اتاق بازرگانی قزوین آماده همه گونه همکاری در این زمینه است.

این فعال اقتصادی بیان کرد: اتاق بازرگانی به عنوان یک تشکل خصوصی می تواند زمینه بهره مندی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در بخش صنعت و تولید را فراهم کند و شناسایی نیازهای صنعتی را در اولویت قرار خواهد داد.



کشاورز گفت: نباید جوانان مستعد و خوش فکر ما از بدنه صنعت و بازار جدا شوند بلکه لازم است تا اندیشه های نوین این افراد به گونه ای عرضه شود که به تولید محصول برسد و در بازار نیز قابل ارائه باشد.



وی اظهارداشت: باید راهکاری یافت تا صاحب فکر و اندیشه طرح خود را مجانی غرضه نکند و آنچه ارائه می شود بازارپسند و قابل تولید محصول باشد زیرا هر فکری که تبدیل به محصول شود اقتصادی خواهد بود.