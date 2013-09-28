به گزارش خبرنگار مهر، مجید کشاورز مقدم در نشست با معاون پارک علم و فنآوری امام خمینی(ره) قزوین گفت: در حال حاضر رابطه صنعت و دانشگاه در قالب یک مرکز کارآفرینی تعریف شده که نگاهی تشریفاتی است.



وی افزود: اگر بخواهیم حرکتی رخ دهد نباید به عنوانها بسنده کنیم بلکه نیازمند کاری عملیاتی هستیم که در این میان لازم است ارتباط صنعت و دانشگاه بیشتر شود تا بتوانیم مشکلات صنعت و تولید را با کمک جوانان نخبه حل کنیم.





کشاورز مقدم تصریح کرد: صنعت ما امروز به اندیشه های جدید نیاز دارد و شرکت های دانش بنیان می توانند ضمن جلوگیری از فرار مغزها و سرمایه های ارزی زمینه برخورداری از این ظرفیت در تولید را فراهم و هموار کنند.



نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهارداشت: انتظار ما از شرکت های دانش بنیان این است که فعالان این بخش با نگاه تجاری وارد کار شوند و با پیدا کردن حلقه های مفقوده لازم است به تقویت ارتباط صنعت و شرکت های دانش بنیان کمک کرد.



کشاورز آمادگی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی قزوین را برای همکاری با شرکت های دانش بنیان اعلام کرد.

راه اندازی 200 شرکت دانش بنیان در دانشگاه آزاد قزوین



سلیمان اسماعیل زاده رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین هم در این نشست گفت: این واحد دانشگاهی در این حوزه پیشرو است و بزودی 200 شرکت دانش بنیان در مرکز علم و فناوری دانشگاه راه اندازی خواهد شد.



وی افزود: تا پایان امسال هم 20 شرکت دانش بنیان در این واحد دانشگاهی راه اندازی خواهد شد.



اسماعیل زاده بیان کرد: در فناوری ها باید نیاز صنعت را پیدا کرد که در شرکت های دانش بنیان می توان به آن پرداخت و افراد پژوهشکده ها را به سمت صنعت سوق داد و با حمایت جدی از فعالان این بخش به تولید کمک کرد.



این مسئول تصریح کرد: هدایت ایده ها به سمت صنعت و تولید بهینه و تجاری سازی محصول باید در اولویت کار شرکتها قرار گیرد تا به نتایج خوبی برسیم.



برگزاری جشنواره ایده تا عمل در قزوین



رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گفت: همایش ایده تا عمل در آبان ماه در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار خواهد شد که در آن تشکیل کارگاههای ایده پردازی خلاقیت هم پیش بینی شده است.



وی برگزاری کارگاههای تجاری سازی و پیگیری ثبت اختراعات و ابتکارات در چارچوب قانون مالکیت معنوی را از برنامه های مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دانست.

