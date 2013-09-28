به گزارش خبرنگار مهر، حامد کبودوند صبح شنبه در نشست با اعضاء هیئت مدیره اتاق بازرگانی قزوین گفت: در شرایط کنونی تقویت ارتباط مراکز علم و فناوری با صنعت ضروری است که در این راستا اتاق بازرگانی نقش مهمی دارد.



وی افزود: شرکت های دانش بنیان ایده را به محصول تبدیل می کنند اما رسالت پارک های فنآوری تبدیل ایده به ثروت است تا تلاش های جوانان خوش فکر ما به هدر نرود.



کبودوند بیان کرد: شاید در سالهای گذشته محصولات خوبی تولید شده اما نتوانسته ثروت ایجاد کند لذا کار ناتمام است که دغدغه ما رفع این مشکل و تولید ثروت از افکار خوب است.

این مسئول یادآورشد: برای تبدیل ایده به ثروت باید 12 فرآیند طی شود که شش مرحله ارتباطی است که با همکاری همه دستگاههای اجرایی ذیربط و بخش خصوصی فعال باید آن را محقق کنیم.



وی از اجرایی شدن کلینیک صنعت در استان خبر داد و اظهارداشت: مجوز فن بازار مکانیک هم دریافت شده که می تواند در ارائه محصولات و معرفی توانمندی ها و جذب سرمایه گذار موثر باشد.



کبودوند تصریح کرد: 24 فن بازار در کشور تعیین شده که قزوین در ردیف آنهاست که حمایت از شرکت های دانش بنیان هم با لحاظ معافیت های مالیاتی از راههای حمایت از ایده های نوین است.



برگزاری کارگاه برند سازی در قزوین



معاون پارک علم و فنآوری استان قزوین گفت: کارگاه آموزشی برندسازی و مدیریت شهری 10 مهرماه در قزوین برگزار خواهد شد که برای صنعتگران و فعالان شرکتها مفید خواهد بود.



سعید یوسف زادگان از صادرکنندگان نیز در خصوص شفاف سازی ذر ارائه طرحهای صنعتی، استفاده از مشاوره های حقوقی، اعتماد سازی بین شرکت های دانش بنیان و صنعتگران نکاتی را یادآور شد.