به گزارش خبرگزاری مهر، یک سخنگو از شهر چبارکول نزدیک دریاچه اورال که قطعه سنگ 4.7 کیلوگرمی به دست آمده گفت: این سنگ بزرگترین قطعه ای بوده که تاکنون از شهاب سنگ منفجر شده بر فراز منطقه چلیبینسک کشف شده است.

پیش از این، یکی از ساکنان این منطقه در اواخر ماه آگوست یک قطعه سنگ به 3.4 کیلوگرمی را پیدا کرده بود.

غواصان همچنین تلاش کرده اند که یک قطعه بزرگ را که اعتقاد دارند وزن آن به چند صد کیلو می رسیده را نیز از کف دریاچه بیرون آورند. آنها درحال حاضر در عمق 16 متری دریاچه کار می کنند چرا که اعتقاد دارند بزرگترین بخش این شهاب سنگ در این قسمت در دریاچه مدفون شده است. اما آنها پیش از این تصور می کردند که این شهاب سنگ در عمق 13 متری دریاچه قرار دارد.

شهاب سنگی که در تاریخ 15 فوریه در روسیه منفجر شد، 1500 نفر را زخمی کرد، قسمت اعظم مجروحان این حادثه فضایی بر اثر شکستن شیشه های ناشی از انفجار مجروح شده بودند.