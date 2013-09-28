فرشید قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم داشتن تعامل شوراهای بخش و روستاهای همجوار بایکدیگر تاکید کرد و افزود: روستای دلیوندان باید با کمک مردم و مسئولان توسعه یابد.

وی ضمن بیان اینکه هیچ لذتی بهتر از خدمت کردن به مردم نیست، اذعان داشت: دلیل اصلی که باعث شد در انتخابات شرکت کند احساس مسئولیت نسبت به روستای خویش و خدمت به مردم بوده است. رئیس شورای اسلامی روستای دلیوندان گفت: هر کسی برای مردم خدمت کند مزد خود را می گیرد و انسان باید بی ادعا و خالص برای رضای خدا کار مردم را انجام دهد.

وی توسعه مناطق روستایی را بسیار مهم دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی تاکنون خدمات بی شائبه ای به مناطق روستانشین کشور کرده است.

قربانپور در ادامه با اشاره به اینکه جشن میلاد امام زمان (عج) هر ساله با شکوه خاصی در این روستا برگزار می شود، افزود: اجرای بازی های بومی محلی مانند لافند بازی از دیگر برنامه های خاص این منطقه است.

قربانپور برنامه ها و مسابقات ورزشی، اعزام کاروان های زیارتی و سیاحتی را از دیگر برنامه های روستای دلیوندان این شهرستان عنوان کرد.