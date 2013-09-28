به گزارش خبرنگار مهر، این آیین پر فیض شامگاه جمعه با حضور حجت الاسلام توسلی، امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی، سرهنگ کافی، فرمانده سپاه پاسداران ناحیه پردیس، شکاری، مشاور فرماندار و مسئول امور ایثارگران فرمانداری پردیس، محمد لاله، شهردار پردیس، شماری دیگر از مسئولان محلی و جمع کثیری از مردم در مسجد "الغدیر" فاز چهار پردیس برگزار شد.

حضور جمع کثیری از مردم شهر جدید پردیس و سایر نواحی شرق استان تهران در مسجد الغدیر پردیس موضوعی قابل توجه بود.

همچنین حضور خیل کثیری از جوانان این شهر در یادواره شهدای پردیس فرصتی بود تا نسل بازمانده از دوران هشت سال دفاع مقدس روایات خود از شهدا و ایثارگری های رزمندگان اسلام را برای نسلهای سوم و چهارم انقلاب بیان کنند.

در این مراسم پر فیض علاوه بر سخنرانی محسن رضایی، یکی از مداحان اهل بیت(ع) حال و هوای حضار را به ایام دفاع مقدس نزدیک کرد.

پردیس، مرکز شهرستان پردیس و به عنوان پر جمعیت ‏ترین منطقه مسکونی شمال شرق این استان محسوب می ‏شود.

این شهر در فاصله 17 کیلومتری پایتخت و دامنه رشته کوه‏ های البرز قرار گرفته است.

بر اساس آخرین سرشماری جمعیت این شهر 100 هزار نفر است که طبق طرح جامع، تا 600 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.