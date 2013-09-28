رضا کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ادبیات دفاع مقدس در ایران در سه مرحله قابل تقسیم بندی است، تصریح کرد: در مرحله اول بیش از نگارش داستانی و پرداخت داستان، نگارش خاطره رواج داشت که ضعف تکنیکی و پرداختهای داستانی دارد.

وی افزود: در اواسط دهه 60 نگارش داستان دفاع مقدس قدمهای اولیه خود را برداشت و داستانها کیفی تر از موارد مشابه قبل از خود شد.

به گفته کاظمی در مرحله سوم پس از جنگ گروه جدیدی از داستانهای دفاع مقدس شکل گرفته که پرداخت داستانی، روانکاوی و تک گویی در آن مشاهده می شود.

آثار جهانی تکنیکی تر است

داستان نویس اردبیلی ادامه داد: در مقایسه آثار دفاع مقدس میهنی با آثار مشابه ادبیات جنگ و مقاومت در سطح جهان مشاهده می شود که آثار جهانی نمونه های تکنیکی داستان نویسی شاخصی دارد.

وی افزود: این مهم بیانگر ضرورت تلاش برای فاخر سازی آثار داستانی دفاع مقدس است.

کاظمی معتقد است ضعف پیرنگهای داستانی، تحمیل موضوع به خواننده، پرداخت ضعیف داستانی و نبود انسجام کافی از جمله ضعفهای تکنیکی آثار ادبی دفاع مقدس است.