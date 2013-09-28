رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان تقاضای دانشگاهها برای بورس داخل طی سال تحصیلی 93-92، گفت: وزارت علوم تاکنون با تعداد 1700 تقاضای بورس داخل که توسط دانشگاهها اعلام شده، موافقت کرده و برخی تقاضاها نیز در دست بررسی است.

وی درباره ظرفیت دانشگاهها برای پذیرش بورس داخل، اظهار داشت: برای سال تحصیلی جاری، حداقل 2500 ظرفیت اختصاص یافته و با 1700 تقاضا موافقت شده است.

وی به دو شاخص مهم برای ارائه ظرفیت بورس داخل به دانشگاهها اشاره کرد و افزود: شاخصهای نسبت استاد به دانشجو و هرم هیأت علمی برای موافقت با دوره بورس داخل دانشگاهها مورد بررسی قرار می گیرد و نیاز واقعی دانشگاهها با توجه به محدودیت موجود برای بورس اعلام می شود.

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزازرت علوم درباره قراردادهای بورس داخل، یادآوری کرد: قراردادهای بورس داخل توسط سازمان امور دانشجویان منعقد می شود و مشکلی از این نظر وجود ندارد.