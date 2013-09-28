علی کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: بیش از تعداد 12هزار نفر زیر پوشش کمیته امدادامام خمینی(ره)شهرستان هستند.

وی ابراز داشت: در راستای ایجاد اشتغال و توانمند سازی خانواده های زیر پوشش کمیته امداد تا کنون اقداماتی از جمله پرداخت وام های خود اشتغالی در قالب مشاغل خانگی و خود کفایی به افراد زیر پوشش پرداخت شده است.

وی سهمیه اشتغال کمیته امداد شهرستان ملایر را در سال جاری 888 نفر اعلام کرد و افزود: در این زمینه طی پنج ماه نخست سال جاری 700 مورد شغل برای توسط کمیته امداد ملایر ایجاد و در سامانه ثبت شده است.

کولیوند افزود: در این راستا کمیته امداد ملایر در تعهد اشتغال ایجاد شده بین کمیته های امداد استان رتبه برتر را از آن خود کرده است.

وی گفت این اشتغال ایجاد شده شامل مشاغل خانگی در امور مختلف برای مردان و زنان زیر پوشش، وام های کار انگیزی و... بوده است.

مدیر کمیته امداد ملایر بیان داشت: سال گذشته سهمیه کمیته امداد در اشتغال دو هزارو 885 نفر بود که امسال سهمیه یک سوم سال گذشته است.

کولیوند در پایان عنوان کرد: ما در راستای ایجاد اشتغال همچنان تلاش می کنیم و پیش بینی می شود تا پایان سال بتوانیم بیشتر از تعهد و سهمیه اعلام شده برای مددجویان ایجاد اشتغال داشته و برای یک هزار و 500 نفر اشتغال زایی را داشته باشیم.