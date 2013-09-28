به گزارش خبرنگار مهر، شرکت جیرینگ این خدمات را طی توافقنامه ای با شرکت پرداخت الکترونیک مبنا رونمایی کرد.

سرویس جیرینگ کارت با عنوان مبنا کارت آریا (MCA ) یکی از سرویسهای حوزه خدمات پرداخت همراه بر بستر ussd همراه اول است که توسط جیرینگ و با مشارکت شرکتهای پرداخت الکترونیکی (psp) راه اندازی شده و به دارندگان کارتهای عضو شبکه شتاب خدمات پرداخت همراه مورد تایید بانک مرکزی را ارائه می دهد.

خدمات پرداختی شتابی مبنا کارت آریا با گرفتن کد دستوری #770 * قابل استفاده است و مشترکان می توانند خدماتی از قبیل پرداخت قبوض، موجودی، شارژ و خرید را از این طریق انجام دهند.