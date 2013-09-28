خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي: وقف چشمه هميشه جاري است يعني اينكه خداوند متعال و ائمه اطهار فرموده اند: بعد از مرگ آدمي صدقاتي وجود دارد كه حتي بعد از كوتاهي دست انسان از دنيا اين صدقات همچنان جاري و ثواب آن به متوفي خواهد رسيد. به اين صدقات وقف مي گويند كه هر وقف با نيت شخص واقف (اعم از وقف خانه، زمين، اموال، كتاب، درخت، كالا و غيره ...) در دفترخانه و اداره اوقاف به ثبت رسيده و توسط متولي وقف و تحت نظارت سازمان اوقاف به آن عمل مي شود.

در ميان وقفياتي كه در طول سال ثبت مي شود برخي موقوفات بسيار جالب و شنيدني است.

وقف يك فنجان آب قنات

در يكي از پرونده هاي ثبت موقوفات در ادارات اسناد نوشته شده است: محمد ایوبی فرزند علی به شماره شناسنامه ۲۲ متولد سال۱۳۲۷ ساکن خیابان غفاری گناباد كه در يك اقدام عجيب ولي خيرخواهانه یک فنجان آب از چشمه جاریه سنو و کیساب در مدار پانزده از طاقه حاج میرزا محمود حسینیان در بخش گناباد را وقف توزیع خرما کرده است. مورد مصرف این وقف توزیع خرما برای افطارگشایی مومنان روزه‌دار بعد از نماز مغرب در ماه ضیافت الهی در یکی از مساجد روستا است. کارشناسان ارزش ملکی یک فنجان آب از قنات روستای سنو را به ارزش یکصد میلیون ریال برآورد کردند.

خانم خياط باشي بيمه عمرش را وقف كرد

در پرونده ديگري يك بانوی شهرضایی ۲۵ درصد از بیمه عمر و سرمایه‌گذاری خود را وقف کرده است. بتول آقاسی این وقف را با نیت تفسیر قرآن انجام داده كه بعد از محاسبه سود از محل بيمه هزينه نيت اجرا مي شود. همچنين اين واقف شغل خياطي دارد.

وقف يك مشت پسته در جلسات قرآن

عباس خلیلی، اهل شهر سنخواست از توابع شهرستان جاجرم، محصول باغ پسته یک میلیارد ریالی خود را با نیت تهیه یک مشت پسته برای جوانان و نوجوانان نمازگزار و شرکت کنندگان در جلسات قرآن مسجد جامع شهر و اطعام و عزاداری حضرت زهرا(س) در دهه فاطمیه و همچنین ابن سبیل وقف کرده است.

1500 نهال زرشك وقف شد

همچنين محمد علی کلنگی خواه سربیشه در اقدامی خداپسندانه اموال خود را براي کمک به فقرا ، فعالیت های قرآنی و عزاداری امام حسین(ع) و ساخت مسجد و حسینییه وقف کرد. از جمله این موقوفات یک قطعه زمین مشجر و زراعتی با ۱۵۰۰ اصل نهال زرشک به مساحت بیست و شش هزار و یکصدو نودو هفت متر مربع بانضمام ۸ ساعت آب از مدار ۱۶شبانه روز چاه کشاورزی حسین کلنگی خواه است که جهت عزاداری ابا عبداله الحسین(ع) در ایام محرم در امین آباد- ساخت و ساز مسجد و حسینیه امین آبادیها هزینه های جاری و فعالیتهای قرآنی در شهرستان سربیشه وقف شده است.

وقف جاروی پر طاووس



البته در كنار وقفيات جديد برخي موقوفات در نوع خود جالب است. هر چند ساليان زيادي از وقف آنها مي گذرد ولي باز هم جاي تامل و تحسين دارد. به عنوان نمونه وقف يك جارو با پرطاووس! این جارو را زنی به نام «حاجیه نواب والده سالار» در سال ۱۲۶۳ هجری قمری یعنی نزدیک به ۱۷۰ سال پیش وقف حرم مطهر امام رضا (ع) کرده بود. دسته‌ این جاروی پرطاووس با دسته‌پوش مرواریددوزی شده‌ای پوشانده شده است. تعداد پرهای طاووس به کار رفته در این جارو در حال حاضر ۹۰ پر است ولی تعداد پرهای اولیه ۱۰۰ پر بوده است. تزیینات پارچه‌ دسته‌پوش از جنس مخمل قهوه‌ای تیره، ابریشمی‌ و به شکل ذوزنقه است. ساق بزرگ ذوزنقه محل نگهداری پرهاست و ساق کوچک‌تر داخل دسته‌ی طلا قرار دارد. جنس مواد رودوزی بیشتر از مروارید اصل بحرینی در سه اندازه‌ مختلف است. این جارو الان در موزه مرکزی آستان قدس نگهداری می شود.

كتاب فروشي با كتابهاش وقف فعاليتهاي فرهنگي!

در يكي ديگر از پرونده هاي وقفي آمده است: صفر غضنفری از خیرین نیکوکار شهرستان شهربابک در یک اقدام فرهنگی، مغازه کتابفروشی خود را به مساحت ۱۱۳ متر مربع شامل ۱۰۰۰ جلد کتب نفیس مذهبی، اعتقادی و… با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ کتابخوانی و شناخت سیره اهل بیت علیهم السلام وقف کرد. همچنين تمامی کتب موجود در این کتابخانه علاوه بر فروش به صورت امانت در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد. ارزش ملک فوق بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.