به گزارش خبرگزاری مهر، مناسبات دوجانبه، راههاي افزايش سطح همكاريهاي اقتصادي و تجاري، همكاريهاي چندجانبه و منطقه‌اي، بررسي تحولات منطقه‌اي و بين المللي و موضوعات مورد علاقه از محورهاي اصلي مذاكرات دكتر ظريف با همتايان وي بود.



در ديدار ظريف و همتاي قزاقي وي، طرفين از روند روبه رشد مناسبات و همكاريهاي فيمابين، ابراز رضايت كرده، بر ضرورت يافتن زمينه‌هاي جديد تاكيد كردند.



ظريف در اين ديدار با اشاره به روابط خوب تهران – آستانه، همكاري دو كشور در حوزه‌هاي مختلف بويژه ترانزيت و حمل و نقل را به عنوان يك اولويت ذكر كرد.



وي با اشاره به اينكه دو كشور همواره در محافل بين المللي همكاري خوبي داشته‌اند، در خصوص مسئله هسته‌اي، فضاي مناسب موجود و گفتگوي سازنده روز پنجشنبه ايران و 1+5 را خاطر نشان ساخت.



ظريف از نقش قزاقستان در ميزباني از مذاكرات هسته‌اي گذشته قدرداني كرد.



وزير امور خارجه كشورمان در خصوص بحران سوريه به سه دستاورد اخير، جلوگيري از جنگ، ضرورت خلع سلاح شيميايي در سوريه و منطقه و حركت به سوي يك راه حل سياسي مسالمت آميز اشاره كرد.



وزير امور خارجه قزاقستان نيز با اشاره به ايران بعنوان كشوري با پيشينه تاريخي و فرهنگي قديمي، گفت: ايران و قزاقستان همواره تعاملات تاريخي داشته‌اند و ما آماده هرگونه همكاري با ايران هستيم.



وي با اشاره به روابط دوجانبه خوب تهران – آستانه، تجارت ميان دو كشور را قابل توجه خواند و ابراز اميدواري كرد طرحهاي ترانزيتي دو كشور هرچه سريعتر اجرايي گردد.



وزير امور خارجه همچنين ابراز اميدواري كرد با هموار شدن زمينه ها و بستر لازم، سطح تجارت دو كشور بيش از پيش افزايش يابد.



وي در ارتباط با مسائل منطقه، نقش مهم ايران در مسئله افغانستان و اهميت استقرار ثبات و امنيت در اين كشور براي منطقه و در خصوص سوريه راه حل سياسي را مورد اشاره قرار داد.



وزير امور خارجه قزاقستان با اشاره به فضاي مناسب ايجاد شده از سخنراني و لحن توام با عقلانيت و نيز محتواي سخنان رئيس جمهور اسلامي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، ابراز اميدواري كرد گفتگوهاي هسته‌اي ايران و 1+5 با موفقيت به نتيجه برسد.



در ديدار وزراي امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و ايرلند نيز روابط دوجانبه مورد توجه قرار گرفت و پيرامون تحولات منطقه‌اي و بين المللي رايزني شد.



ظريف در اين ديدار گفت: روابط دو كشور مي‌تواند گسترش يابد و مي‌توان كارهاي زيادي در جهت منافع دو كشور در ابعاد سياسي و اقتصادي انجام داد.



وي همچنين همكاريهاي پارلماني، دانشگاهي و علمي دو كشور را خاطر نشان ساخت و بر ضرورت تقويت آنها تاكيد كرد.



ظريف مذاكرات سياسي منظم ميان دو كشور را نيز مورد توجه قرار داد.



وزير امور خارجه ايرلند نيز برگزاري انتخابات در ايران را مورد توجه قرار داد و علاقمندي كشورش را براي تقويت روابط دوجانبه با توجه به ظرفيتهاي متقابل اقتصادي، دانشگاهي و علمي خاطر نشان ساخت.



در اين ديدار كه مسئله هسته‌اي و بحران سوريه مورد بررسي قرار گرفت، طرفين مواضع خود را تشريح كرده و وزير امور خارجه ايرلند از پيشرفت اخير در روند مسئله هسته‌اي استقبال كرد.



طرفين همچنين بر ضرورت استمرار تماسها و رايزني‌هاي فيمابين تاكيد كردند.



وزراي امور خارجه ايران و قبرس نيز در ديداري جداگانه همكاريهاي سازنده دو كشور در ابعاد دوجانبه، منطقه‌اي و بين المللي را مورد بررسي قرار دادند.



ظريف با اشاره به مواضع منطقي قبرس، آمادگي كشورمان را براي گسترش همكاري با قبرس اعلام داشت.



وي همكاريهاي خوب دو كشور در زمينه‌هاي فرهنگي و دانشگاهي را نيز مورد اشاره قرار داد.



وزير امور خارجه قبرس نيز در اين ديدار با اشاره به روابط نزديك تهران – نيكوزيا، ايران را يكي از مهمترين كشورهاي منطقه خواند.



وي با تاكيد بر اينكه ايران مثل هر كشوري حق برخورداري از فناوري هسته‌اي صلح آميز را دارد و كسي نمي‌تواند اين كشور را از اين حق محروم نمايد، ابراز اميدواري كرد كه اين مسئله از طريق گفتگوهاي ايران و 1+5 حل شود.



در اين ديدار طرفين در ارتباط با چالشهاي منطقه، بر خطرات ناشي از تحركات گروههاي افراطي تاكيد كردند.



وزراي امور خارجه ايران و جمهوري آذربايجان نيز طي ديداري جداگانه پيرامون روابط دوجانبه و تحولات منطقه و همكاريهاي منطقه‌اي تبادل نظر كردند،



موضوع برگزاري كميسيون مشترك دو كشور در باكو در آينده نزديك، ضرورت رايزني مسئولين ذيربط دو كشور براي تنظيم و تمهيد مقدمات و بحثهاي كارشناسي در مورد توافقات و پروژه‌هاي مشترك از جمله در حوزه‌هاي انرژي، حمل و نقل و همكاريهاي مختلف درچارچوب اين كميسيون مشترك از ديگر محورهاي مذاكرات دو وزير بود.



همچنين طرفين در اين ديدار مسئله همكاري كشورهاي ساحلي درياي خزر را نيز مورد توجه قرار دادند.



الماريار محمد اف از ظريف براي سفر به جمهوري آذربايجان رسما دعوت بعمل آورد.



وزراي امور خارجه جمهوري اسلاي ايران و پرتغال نيز پيرامون روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌اي و مسائل مهم بين المللي رايزني كردند.



ظريف در اين ديدار با اشاره به اينكه مشكلي ميان ايران و پرتغال وجود ندارد، تصريح كرد با هموار شدن زمينه‌هاي مناسب، همكاريهاي اقتصادي مي‌تواند بيش از پيش گسترش يابد.



وزير امور خارجه پرتغال نيز با اشاره به روابط خوب تهران – ليسبون، استمرار تماسها و رايزنيهاي دو كشور را سازنده ارزيابي كرد.



در اين ديدار نيز پيرامون مسئله هسته‌اي، گفتگوي ايران و 1+5 و تحولات منطقه بويژه بحران سوريه رايزني بعمل آمد و طرفين ديدگاه ها و مواضع خود را بيان كردند.



وزراي امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و افغانستان نيز طي ديداري جداگانه از روند گسترش مناسبات و همكاريهاي نزديك و دوستانه تهران – كابل در كليه زمينه‌ها ابراز رضايت كردند.



ظريف در اين ديدار روابط دو كشور دوست و برادر ايران و افغانستان را بسيار نزديك و مستحكم توصيف كرد و آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي هر نوع همكاري با اين كشور اعلام داشت.



وي با سرنوشت ساز توصيف كردن، سال 2014 در افغانستان با توجه به خروج نيروهاي خارجي و برگزاري انتخابات در اين كشور، ابراز اميدواري كرد اين سال توام با خير و بركت براي مردم افغانستان باشيد.



ظريف با اشاره به اينكه در هر كجا كه خود افغانها امور امنيتي را بدست گرفته‌اند، معضلات امنيتي حل شده است، تصريح كرد كه ما به يك افغانستان جديد اميد بسته‌ايم.



زلمي رسول وزير امور خارجه افغانستان نير در اين ديدار گفت: شما همواره يار و همراه ما بوده‌ايد و بويژه در سالهاي اخير هيچگاه روابط دو كشور به اين خوبي نبوده است.



وي با تشريح آخرين تحولات در افغانستان و روند سياسي و امنيتي اين كشور، گفت: موفقيت جمهوري اسلامي ايران، موفقيت ماست و دوستي ما و ايران قويتر خواهد شد.



زلمي رسول همچنين از ظريف براي سفر به افغانستان رسما دعوت بعمل آورد.