احمد محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هدف از هوشمندسازی صرفا استفاده از رایانه و پروژکتور در مدارس نیست و تولید محتوایی اهمیت بالاتری دارد.

وی با تاکید بر استفاده از فناوری های جدید در ارائه بهتر مطالب درسی، اضافه کرد: معلم باید بتواند ابزارهای الکترونیک را در راستای تدریس خود به کار گیرد.

محمودزاده افزود: در مدرسه هوشمند دانش آموز جدا از پروسه تدریس نبوده و در تولید محتوا مشارکت دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با تاکید بر اولویت هوشمندسازی مدارس خاص، ادامه داد: مدارس خاص وظیفه تربیت تحصیلی دانش آموزان ممتاز و برتر را دارند.

وی افزود: مدارس استان در سال گذشته در هشت آیتم هوشمند سازی مورد ارزیابی قرار گرفته و موفق به کسب رتبه اول در تولید محتوای الکترونیکی شدند.

کسب رتبه اول تا پنجم در 31 شاخص

محمودزاده ادامه داد: علاوه بر این در 31 شاخص تربیتی، آموزشی و پرورشی، آموزش و پرورش استان توانسته رتبه های اول تا پنجم کشوری را از آن خود کند.

وی سرود، نقاشی، گفتمان دینی، ارزیابی ستاد اقامه نماز، درسهایی از قرآن، اقامه نماز، فیلم و نمایش، مسابقات قرآن و همسرایان فجر را از جمله شاخصهای حائز رتبه برشمرد.

به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل علاوه بر این در رشته ورزشی ژیمناستیک دختر و پسر اول ابتدایی کسب هفت مدال طلا، رتبه دوم در رشته دو میدانی و رتبه اول در طرح دادرس از دیگر افتخارات دانش آموزان اردبیلی است.