به گزارش خبرنگارمهر علیرضا ایزدی جمعه شب در مراسم افتتاح هفته گردشگری و کنسرت موسیقی آوای فاخته اظهار داشت: امروزه در جامعه خرده فرهنگ ها به فراموشی سپرده شده درحالیکه توجه به این حوزه زمینه مناسبی برای توسعه صنعت گردشگری درجامعه است.

وی با بیان اینکه موسیقی ایرانی نیز یکی از خرده فرهنگها است،افزود: توجه به حوزه هایی مانند موسیقی و هنرهای دیگر با توجه به اصالت این فرهنگ ها در جذب توریسم و گردشگر تاثیر گذار است.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان همدان با اشاره به اینکه گردشگری بحث روز دنیا است،عنوان داشت: از علم باید در راستای توسعه صنعت توریسم و گردشگری استفاده کرد.

ایزدی با اشاره به اینکه گردشگری در استان وضعیت مطلوبی ندارد،اظهار داشت: استان همدان می تواند در حوزه فرهنگی تاریخی و مذهبی توسعه پیدا کند.

وی ادامه داد: هر جایی و هرمکانی که بخواهد در قله گردشگری قرار بگیرد باید به چهار آیتم توجه شود.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان همدان با بیان اینکه در حوزه گردشگری باید پیوستگی را رعایت کرد،ابراز داشت: میراث به تنهایی نمی تواند در سمت توسعه گردشگری گام بردارد بلکه باید سازمان هایی مانند شهرداری هم در این راه کمک کند.