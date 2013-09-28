به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه همكاري میان دو شركت همراه اول و آشناي اول برای ارائه خدمات به صورت متمركز در نمایشگاه بین المللی ایران تله کام 2013 به امضا رسید.

در این تفاهمنامه که با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مدیران شرکتهای ارتباطات ثابت ایران و ارتباطات سیار ایران به امضا رسید، مقرر شد اين شركت ها خدمات خود را در راستاي تحولات صورت گرفته، در فروشگاهها و مراکز خاصی ارائه کنند.

در واقع از اين پس خدمات همراه و ثابت در يك مركز به مشتركان تلفن ثابت و موبایل دو اپراتور همراه اول و آشناي اول ارائه خواهد شد.

