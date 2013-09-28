سمیع الله صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لیست سرویس های ارزش افزوده بر بستر ADSL مخابرات در چهاردهمین نمایشگاه صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی – ایران تله کام 2013 – به متقاضیان ارائه شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون با دو شرکت ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده برای ارائه این سرویس وارد مذاکره شده و قرارداد همکاری منعقد کرده ایم ادامه داد: شرکت مخابرات استان تهران آماده همکاری با سایر خدمات دهندگان ارزش افزوده بر بستر اینترنت پرسرعت است و از پیشنهادات این شرکتها استقبال می‌کند.

صادقی با اشاره به سرویس های قابل ارائه از طریق اینترنت پرسرعت مخابرات گفت: با راه اندازی این سرویس، امکان دانلود کتاب و دسترسی به فایل فیلم، موسیقی و نرم افزار با استفاده از اینترنت پرسرعت مخابرات فراهم خواهد بود و مشترکان هزینه استفاده از این سرویس را از طریق قبوض صورتحساب ماهیانه تلفن ثابت خود پرداخت خواهند کرد.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران با تاکید براینکه استفاده از کتابخانه های دیجیتال موجود، نشریات و مجلات، نرم افزار، فیلم و قطعات موسیقی از طریق اینترنت مخابرات فراهم است تصریح کرد: امکان ارائه سرویس های متفاوت تری نیز از طریق این بستر فراهم است که نیاز به همکاری شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده دارد و حضور در نمایشگاه تله کام فرصتی برای تعامل با فعالان این بخش خواهد بود.