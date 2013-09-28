به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حسن روحاني رئیس جمهور در جريان سفر به نيويورک به منظور شرکت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ديدار جمع كثير و پرشور ايرانيان مقيم آمريكا كه در فضايي كاملا صميمانه برگزار شد، اظهار داشت: اقليت هاي يهوديان، ارمني ها، آشوريان، زرتشيان همه و همه زيبايي هاي سرزمين ايران مي باشند.

رييس جمهور افزود: ايران به عنوان سرزمين همه دلها، در دو مقطع بزرگترين فرهنگ را آفريد، فرهنگ باستان قبل از اسلام يكي از چند فرهنگ بزرگ جهان بود و هنوز هم ما به آن دوران مي باليم و افتخار مي كنيم.

حجت الاسلام والمسلمين روحاني با اشاره به اشتياق مقام هاي اروپايي براي ملاقات با او گفت: هيچ مقامي نبود كه در اين سفر با من ملاقات كند و از عظمت ملت ايران و انتخابات ۲۴ خرداد۹۲ سخن نگويد.

روحاني اظهار داشت: همه اين لحظه ها براي من شيرين بود و احساس غرور مي كردم كه نماينده يك ملت و فرهنگ بزرگ هستم.

رييس جمهوري اسلامي ايران افزود: دولت تدبير و اميد دست نياز به سوي هيچ كشور خارجي دراز نخواهد كرد، اما دست نيازش را به سوي شما ايرانيان دراز مي كند، زيرا شما مي توانيد تصويري واقعي از سرزمين خود به جهانيان معرفي كنيد.

روحاني تصريح کرد: صدا و سيماي ما در اينجا شما هستيد، شما مي توانيد صداي ملت ايران را به گوش مردم آمريكا برسانيد و فرهنگ غني خود را به آنها معرفي كنيد.

رييس جمهور کشورمان با تاكيد بر اينكه در بحث رابطه ميان ايران و آمريكا گذشته تلخي وجود دارد، گفت: تنش ها و تخاصمي كه از گذشته ميان تهران - واشنگتن شكل گرفته يك شبه حل نمي شود.

وی در خصوص تمايل اوباما براي ديدار و مذاكره با وي گفت: من با اصل پيشنهاد موافق هستم اما دو طرف هر چه فكر كرديم كه نتيجه اين ملاقات چگونه براي دو ملت هديه مناسبي باشد، متوجه شديم كه اين مسئله در اين فاصله زماني كوتاه مسير نيست.

رييس جمهور همچنين به تلاش ها براي بازگرداندن يك ميراث گرانبهاي تاريخي با قدمت دو هزار و ۷۰۰ ساله از آمريکا به ايران اشاره كرد و گفت: سالها پيش اين آثار گرانبها به آمريكا قاچاق شد و در اين سفر قرار شد اين شي ارزشمند به كشور بازگردانده شود.

روحاني تاکيد کرد: افتخار مي كنم كه اين اثر گرانبهاي تاريخي ملت ايران را به كشور بازگردانم.