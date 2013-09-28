به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی شامگاه جمعه در نشست با رسانه ها افزود: برگزاري جشنواره هاي فيلم پاسخي در خور شان به علاقمندان و فعالان و مخاطبان در حوزه فيلم و سينما است.

وی همچنین اظهارداشت: اكران همزمان جشنواره هاي فيلم نويد دهنده و پيام آور ميزباني آنان در سال هاي آينده در استان است.

دبير اجرايي اكران همزمان بيست و هفتمين جشنواره فيلم كودك و نوجوان گيلان از برگزاري اكران همزمان موفق جشنواره بين المللي فيلم فجر در سال گذشته در استان ياد کرد و گفت: علاقمندان و مخاطبان در بخش فيلم و سينما يكي از پرشورترين طيف هنري در گيلان هستند كه پرداختن به مطالبات آنان مسئولان را در رسيدن به ارتقا سطح فعاليت هاي سينمايي كمك شايان توجهي خواهد کرد.

وی ابراز اميدواري كرد: با اجراي همزمان بيست و هفتمين جشنواره فيلم كودك و نوجوان در گيلان شاهد حضور و مشاركت سازمان ها، نهادهاي دولتي و خصوصي فعال در حوزه كودك و نوجوان باشيم.

ثقتي در ادامه ويژگي هاي جشنواره امسال را علاوه بر اكران تمامي فيلم هاي راه يافته به جشنواره، برگزاري كاروان شادي، برگزاري نمايشگاه عروسك هايي كه در سريال ها و فيلم هاي شبكه باران اجرا داشته اند در نگارخانه مارليك مجتمع خاتم الانبيا (ص)، راه اندازي نمايشگاه محصولات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و اهداي بيش از هفت هزار بسته فرهنگي به مخاطبان ذکر کرد.