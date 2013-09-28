به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی؛ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران پس از بازگشت از سفر به نیویورک، ظهر روز شنبه، ششم مهر ماه در مراسم رونمایی از جام شیردال باستانی در محل پاویون دولت فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران، درباره دیدار با چندتن از اعضای مؤسسه ایرانشناسی امریکا در خصوص مبادلات فرهنگي و نقش و اهميت أن در تاريخ كشورها و ملتها توضیحاتی داد و گفت: براي جلوگيري از افراط و تفريط ها، معرفت و شناخت درست از فرهنگ و تاريخ كشورها لازم است.

نجفی درباره مذاکرات انجام شده با موسسه شرق شناسی شیکاگو نیز بیان کرد: معاون مرکز شرق شناسی شیکاگو به دیدار من آمده بود و مشخص شد که علاوه بر جابه جایی اشیا یک معضل قانونی وجود دارد و متاسفانه دادگاه حکم توقیف بخشی از این الواح هخامنشی را داده است. البته این مرکز اعلام کرد که تمام تلاش خود را کرده تا این حکم را نقض کند ولی این کار زمان بر است و نمی توانند اکنون این خواسته را انجام دهند. اما درباره خواندن الواح و بررسی باستان شناسی روی آنها آمادگی دارند تا این اطلاعات در اختیار دو کشور قرار گیرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: یک ماه دیگر رئیس مرکز شرق شناسی شیکاگو برای شرکت در کنفرانسی به ایران می آید اما هنوز قطعی نشده است. اگر ایشان به ایران آمد نحوه دقیق تعاملات را مورد بررسی قرار می دهیم.

وی از عکسبرداری سه بعدی الواح هخامنشی خبر داد و گفت: درباره در اختیار قرار دادن این عکس ها به ایران صحبت شد و این اعلام آمادگی از سوی مرکز وجود دارد چرا که رفع ابهامات باستان شناسی الواح برای آنها نیز مهم است.

نجفی گفت: با موزه متروپولیتن تفاهمنامه ای امضا نشده است اما قرار شد کمیته سه جانبه ای بین ایران، موزه ها و آمریکا برای برگزاری نمایشگاهها تشکیل شود.

وی با تشریح سیاست های دولت ج.ا.ایران در حوزه فرهنگی و گردشگری تصریح کرد : دولت یازدهم هم در حوزه داخلي و هم خارجي داراي رويكرد هاي سياسي و فرهنگي جديدي است.

مقامات مؤسسه ایرانشناسی امريكا ضمن استقبال گرم از هیئت همراه نجفی و پیشنهادات ارزشمند رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پيشنهاداتي براي تبادل استاد دانشجو و محقق ارایه کردند. در این دیدار که حدود 12 تن از استادان و ایرانشناسان برجسته امریکایی حضور داشتند طرفین برای تبادل هيئت هاي فرهنگي و نیز تبادل برنامه پیشنهادی به یکدیگر به توافقهایی دست یافتند.



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری در جریان سفر خود و در ادامه دیدار و گفتگوهای خود در ضیافت ناهار رئیس و مقامات موزه متروپولیتن نیویورک شرکت و ضمن تشریح رویکردهای ج.ا.ایران در حوزه فرهنگی و مبادلات فرهنگی و هنری میان کشورها، بر نقش فرهنگ بعنوان چراغ ارتباطات میان کشورها و استفاده از آن برای مقابله با تشدید افراطی گری که خطر جدی برای کشورها بشمار می رود تأکید کرد و گسترش و تعمیق رفت وآمدهای هیئت های متقابل و همکاری های دوجانبه میان موزه متروپولیتن و موزه های فرهنگی وهنری در امریکا را بعنوان محورهای اصلی تعامل و همکاری برشمرد.

مقامات موزه متروپولیتن نیویورک نیز ضمن تأیید و استقبال از نقطه نظرات و پیشنهادات رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، با اشاره به بخش های مختلف موزه مشهور نیویورک بویژه بخش ایران و کشورهای اسلامی، تجربیات خود در همکاریهای فرهنگی و موزه ای با سایرکشورهای جهان را بعنوان موضوعی مطرح کردند که می تواند برای پیشبرد همکاری با سازمان میراث فرهنگی ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.



نجفی در یکی از برنامه های فشرده خود در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، با بیش از 40 تن از ایرانیان فعال در زمینه گردشگری و مؤسسات گردشگری در امریکا دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست نجفی ابتدا به معرفی بخش های مختلف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری پرداخت و ضمن تشریح اقدامات انجام شده در زمینه گردشگری و جهانگردی در ایران گفت: به رغم اقدامات انجام شده در سالهای گذشته اما مشکلات زیادی وجود دارد که در حال بررسی و حل آنها هستیم.

وی افزود باتوجه به اینکه امروز رفت وآمد جهانگردان و گردشگران بهترین فعالیت فرهنگی برای معرفی کشورهاست، این صنعت باید تقویت شود و شرایط و استعدادهای گردشگری ایران در منطقه امریکای شمالی معرفی شود.

در این دیدار هریک از مدیران و مسئولین مؤسسات و مراکز توریستی نیز ضمن تشریح و بیان دیدگاههای خود در زمینه صنعت گردشگری، مشکلات فراروی آنها در زمینه امکان فعالیت بیشتر در این عرصه را با رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور مطرح و پاسخ های خود را دریافت کردند.

نجفی برضرورت حفظ ارتباطات و تبادل نظرها در زمینه رفع مشکلات این صنعت در ایران با مسئولین مؤسسات گردشگری در امریکا تأکید کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه دیدارها با نهادهای فرهنگی و گردشگری امریکا از دانشکده مهمانداری، گردشگری و مدیریت ورزشی دانشگاه نیویورک بازدید و با رئیس و چندتن از اساتید این دانشکده به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

در این نشست نیز رئیس دانشکده میهمانداری دانشگاه نیویورک ضمن تشریح بخش های مختلف و رشته های مختلف تحصیلی و اینکه بیش از 95 درصد دانشجویان این رشته جذب بازار کار می شوند آمادگی خود را برای همکاری ومبادله استاد ودانشجو با مراکز مطالعاتی و دانشگاهی ایران در زمینه گردشگری و هتلداری اعلام کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز ضمن معرفی سازمان میراث فرهنگی به تشریح تجربیات این سازمان در زمینه تربیت دانشجو در زمینه هتلداری و مدیریت گردشگری پرداخت و از پیشنهادات دانشگاه نیویورک در زمینه استمرار تماس های برای بررسی زمینه های همکاری متقابل استقبال کرد.

نجفی در جریان دیدار با چندتن از مدیران و اعضای مؤسسه مطالعات موسیقی شهر پیتسبورگ ایالت پینسلیوانیای امریکا ایرانشناسی امریکا در خصوص مبادلات فرهنگي و نقش و اهميت أن در تاريخ كشورها و ملتها سخن گفت و برآمادگی ایران برای پیشبرد سیاست های تبادل گروههای هنری تأکید کرد.

در این دیدار، در زمینه همکاریهای مشترک از جمله برگزاری نمایشگاههای مشترک در ایران و امریکا و نیز همکاری در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری تأکید شد.

