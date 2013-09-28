به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد طیبی عصر جمعه در جمع فرهنگیان این شهرستان افزود: متوليان امر آموزش و پرورش بايد برنامه ‌هاي ‌مدون و مناسبي براي آموزش فرزندان به ویژه تربيت و تهذيب دانش‌ آموزان داشته باشند.

وی اظهارداشت: مدرسه و دانشگاه بايد علم‌ آموزي را وسيله‌ اي براي حفظ عزت، اقتدار و استقلال كشور در راستاي اعتقادات باورهاي ديني و اعتقادي قرار دهند.

امام جمعه املش با بیان اینکه امنيت جامعه مرهون جانفشاني هاي رزمندگان دفاع مقدس است، گفت: ایمان قلبی و پیروی از فرامین بنیانگذار انقلاب اسلامی، رمز پیروزی در برابر رژیم بعث عراق و هم پیمانانش در سال های دفاع مقدس بود.

وی در ادامه با بیان اینکه دفاع مقدس بزرگترین دانشگاه انسان‌ سازی است، افزود: دانشجویان و دانش آموزان شهید در جبهه‌ ها درس، ایثار و شهادت فرا و ره صد ساله را یک شبه پیمودند.

طیبی اظهارداشت: هفته دفاع مقدس یادآور فداکاری‌ ها، از خودگذشتگی ‌ها، ایثارگری ‌ها، شهادت طلبی ‌ها و ایمان و عرفان است.

وی همچنین گسترش تهاجم فرهنگي و ترويج استفاده از ابزارهاي اين تهاجم همچون ماهواره را از مهمترين اهداف دشمنان براي كمرنگ كردن اعتقادات و باورهاي ديني جوانان دانست و افزود: نخستین كار دشمنان در اين زمینه دور كردن زنان و دختران از حجاب و متزلزل كردن خانواده است كه بانوان بايد با حفظ حجاب خود به دشمنان اجازه ندهند كه به اهداف شوم خود در جامعه دست پيدا كنند.

امام جمعه املش یادآورشد: حجاب در استحكام و تداوم هسته اصلي خانواده بسيار تاثيرگذار است و موجب ايجاد آرامش رواني و امنيت روحي در جامعه مي شود.