به گزارش خبرگزاری مهر، شهربانو جعفری با اشاره به تلاش جامعه پرستاری و سازمان نظام پرستاری برای اخذ مجوز تشکیل معاونت مراقبت و پرستاری در آخرین فرصت موجود گفت: در حال حاضر به رغم پیش بینی برخی مخالفت ها باید تلاش کنیم تا آن را حفظ کنیم و تا اجرایی شدن کامل این مصوبه و تسری آن به تمام بدنه نظام سلامت مقاومت کنیم.

وی افزود: دلیل برخی مخالفتها نسبت به تشکیل معاونت مراقبت و پرستاری در وزارت بهداشت، منافع شخصی و اقتصادی عده ای است که به مردم فکر نمی کنند چه رسد به جامعه پرستاری.

نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: اگر چه حرکتهای جدی مربوط به تشکیل این معاونت به دو سال اخیر مربوط می شود اما خواسته ها به حدود 6 تا 7 سال قبل بر می گردد لذا نباید تا اجرای کامل آن از پای نسشت.

وی افزود: در حال حاضر نامه تشکیل معاونت مراقبت و پرستاری در وزارت بهداشت و تعیین معاون آن به دانشگاهها ابلاغ شده است ولی انتظار ما این است که دستورالعمل های اجرایی شدن این معاونت در دانشگاه های علوم پزشکی نیز ابلاغ و اجرایی شود.

نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به کمبود پرستار در نظام بهداشت و درمان کشور و فاصله بسیار با استانداردهای جهانی گفت: اگر فقط بخواهیم به استانداردهای مورد قبول جهان نزدیک شویم، حداقل باید 500 هزار پرستار جذب سیستم بهداشت و درمان کشور شوند. این مسئله خواسته ما نیست بلکه نیاز نظام سلامت و مردم است.

جعفری افزود: وقتی ما هنوز از نظر کمی نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در نظام سلامت مشکل داریم و حتی در مرز استانداردهای جهانی نیز حرکت نمی کنیم، رسیدن به خدمات مراقبتی و پرستاری مطلوب که در شأن مردم باشد امری دور از انتظار است.

وی ادامه داد: حال چه کسی باید به این مشکلات رسیدگی کرده و آن را پیگیری کند، صنف که داد خود را می زند اما در نظام سلامت به روشهای مختلف این موضوع مورد بی توجهی قرار می گیرد، آیا غیر از این است که معاونت پرستاری می تواند امید مردم و پرستاران در پیگیری و تحقق این مهم باشد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به ابتر ماندن بسیاری از استانداردهای پرستاری در کشور گفت: متأسفانه بسیاری از استانداردهای پرستاری به دلیل ضعف زیر ساختی اجرایی نمی شوند و ابتر می مانند.

وی افزود: به عنوان مثال می آیند و الگوهای خارجی نظیر نظامهای ارزشیابی را بر می دارند و می آورند و بدون لحاظ کردن زیر ساختهای اجرایی شدن، انتظار اجرای آن را دارند. بنده نیز قبول دارم که این قبیل طرح ها همچون طرح اعتبار بخشی خوب است اما باید قبول کرد تا وقتی زیر ساخت آماده نیست عملاً به نتیجه نمی رسد.

وی ادامه داد: آیا غیر از این است که این قبیل مسائل کارشناسی باید ابتدا در معاونتی مستقل و حرفه ای در حوزه پرستاری، کارشناسی شود و زیر ساختهای اجرایی شدن آنها آماده شود و سپس به مرحله عمل در آید تا در این راستا بتوانیم به تدریج جلو برویم و خدمات مناسب و خوب مراقبت و پرستاری را برای مردم شاهد باشیم.