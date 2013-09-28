به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله حکیمی صبح شنبه در بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان رودبار افزود: این گونه شهرک ها با هدف ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات زیر بنایی و ارائه خدمات مناسب و ضروری برای متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه تولیدات صنعتی راه اندازی و به همین دلیل از مهمترین بخش های اقتصادی جامعه تلقی می شوند.

وی همچنین موقعیت صنعتی رودبار را بی نظیر دانست و بر ضرورت گسترش سرمایه گذاری در این منطقه تاکید کرد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرک های صنعتی فرصت استفاده از منابعی را می دهند که با بهره گیری صحیح و حمایت درست از این مهم می توان بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی مملکت را رفع کرد.

وی افزود: گسترش شهرک های صنعتی نه تنها وسیله ای برای تقویت و تنوع بخشی و چند سویه کردن اقتصاد و بالا بردن استاندارد های زندگی است بلکه در عین حال از طریق ایجاد طبقه جدیدی از صاحبان صنایع داخلی می توان به اهداف مهم سیاسی و اجتماعی دست یافت.

حکیمی در ادامه با بیان اینکه با افزایش تولید ملی نرخ بیکاری و تورم كاهش می یابد، اظهارداشت: این امر موجب خودکفایی و بالندگی اقتصاد کشور خواهد شد.

وی همچنین یادآورشد: با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه شهرک های صنعتی برای بهبود وضع تولیدات، اشتغال، ایجاد در آمد ملی، جذب سرمایه های داخلی و خارجی، استفاده بهینه از منابع و امکانات داخلی و خارجی، آموزش، ارتقای منابع انسانی و جذب فناوری مناسب، توجه به مشکلات و تنگناهای شهرک های صنعتی امری ضروری است.

شهرستان رودبار در جنوب استان گیلان واقع شده است.