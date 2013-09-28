عین الله احمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌های رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی است که باید گرامی داشته شود.

وی در ادامه گرامیداشت هفته دفاع مقدس را اوج افتخارات ملت ایران و ‏فرصتی مناسب برای آشنا ساختن نسل‌های جدید با ایثارگری و جانفشانی‌های رزمندگان و دستاوردهای انقلاب عنوان کرد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه پارسیان از آمادگی این سپاه برای محرومیت‌زدایی در این شهرستان خبر داد و گفت: این سپاه آمادگی این را دارد که با کمک بسیج مردمی و همکاری مسئولین کارهای بزرگتری را در این منطقه انجام دهد که کمترین هزینه را داشته باشد.

وی از اعزام رایگان تیم‌های پزشکی به مناطق محروم پارسیان خبر داد و گفت: این مهم به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس انجام شده است.

احمد زاده گفت: این گروه های پزشکی در روستاهای سروباش، تمبو جنوبی و اهالی کوه شنبه از توابع شهرستان پارسیان خدمات درمانی ارایه خواهند داد.

وی اظهارداشت: اعضای این گروه ها متشکل از پزشک عمومی و پرستار است.

وی گفت: این تیم که در راستای خدمت رسانی به مناطق محروم به این روستاها اعزام شده بودند به صورت رایگان اهالی این روستاها را ویزیت کردند.