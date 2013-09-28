محمدرضا مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌زودی چهره‌های برتر قرآنی خراسان رضوی معرفی خواهند شد تا این افراد بتوانند در دور نهایی برتری نهای کشور حضور یابند.

وی افزود: در طی سال‌های 85 تا 1391 و طی هفت دوره گذشته از 13 نفر از چهره‌های شاخص قرآنی خراسان رضوی تقدیر به عمل آمده است.

مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: این افراد با هدف ترویج و نشر فرهنگ غنی قرآن کریم و نیز معرفی و تکریم چهره‌های قرآنی و الگوسازی برای اقشار مختلف بویژه نوجوانان و جوانان مورد تکریم قرار می گیرند.

وی با اشاره به اسامی برخی از اساتید و چهره‌های شاخص قرآنی که طی سال‌های گذشته مورد تکریم قرار گرفته‌اند اظهار کرد: استاد مرتضی سادات فاطمی، کاظم حسن‌زاده، مرحوم استاد هروی و مرحوم استاد اوحدی از جمله این اساتید هستند.

مجتهدزاده بیان کرد: در واقع تجلیل و تکریم چهره‌های قرآنی علاوه‌بر ارج نهادن به خدمات آنها موجب خداهد شد نسب جوان و قرآنی جامعه با الگوپذیری از این چهره‌ها در راستای نهادینه کردن فرهنگ والای قرآن کریم در جامعه همت کنند.

وی با اشاره به شاخص‌های مهم در تعیین افراد به‌عنوان چهره‌های شاخص قرآنی اظهار کرد: دارا بودن حداقل 50 سال سن، سابقه تدریس حداقل 25 سال قرآن کریم، پرورش شاگردان مطرح و برتر در سطح استان و برخورداری از حسن شهرت و مقبولیت اجتماعی از مهمترین شاخصه‌های این افراد است.

مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی یاد آور شد: مرحله کشوری انتخاب چهره های شاخص قرآنی همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر در تهران برگزار خواهد شد.