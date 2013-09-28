به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، "وانگ یی" در یک سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار حل تنش ها در شبه جزیره کره و موضوع هسته ای ایران به شیوه ای دیپلماتیک، مسالمت آمیز و از طریق گفتگو شد.

وی با اشاره به اینکه گفتگو میان ایران و گروه 1+5 فرصت های جدیدی را در مسیر برنامه هسته ای ایران ایجاد کرده است، افزود: پکن نقش سازنده ای را در دستیابی به راه حل جامع، پایدار و مناسب در برنامه هسته ای ایران ایفا کرده است و تمام طرفین درگیر در برنامه هسته ای این کشور نیز بر تلاشهای خود برای پیشرفت اساسی در جریان مذاکرات افزوده اند.

وی با اشاره به مذاکرات شش جانبه خلع سلاح هسته ای کره شمالی گفت: چین خواستار حل تنش ها در شبه جزیره کره از طریق گفتگو است و مذاکرات شش جانبه به خلع سلاح هسته ای در شبه جزیره کمک می کند.