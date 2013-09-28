سیامک پاکرو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای جشن عاطفه ها امسال دو هزار و 500 پایگاه جهت جمع آوری کمک های مردمی در نظر گرفته شده است و در عین حال نیز سعی شده تا این پایگاه در مراکز و نقاط مختلف قرار داده شوند.

وی افزود: به عنوان نمونه تعداد 500 پایگاه از مجموع پایگاه های درنظر گرفته شده در خود مدارس استقرار دارند و طی روزهای هفتم، هشتم و نهم مهر کمک های دانش آموزان را جمع آوری خواهند کرد، کمک هایی که اولویت توزیع آن با دانش آموزان نیازمند همان مدرسه خواهد بود.

پاکرو یادآور شد: 200 پایگاه نیز در مساجد و بقاع متبرکه مستقر خواهند شد و با هماهنگی های صورت گرفته کمک های جمع شده در این مراکز به نیازمندان همان منطقه اختصاص می یابد.

وی همچنین با بیان اینکه 300 پایگاه در ادارات، دستگاه های دولتی و غیر دولتی و همچنین مراکز صنعتی و کارخانه ها برپا خواهد شد، اظهار داشت: با همکاری بسیج مستضعفين 250 پایگاه نیز در روستاها کمک های مردمی را جمع آوری می کنند و یکصد پایگاه نیز در مراکز صنفی و فروشگاه ها مستقر خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه در ادامه سخنان خود، روز برگزاری جشن عاطفه ها را یازدهم مهر اعلام کرد و گفت: 150 پایگاه در سطح شهر کرمانشاه از ساعت 8 صبح تا 8 شب آماده جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی همشهریان محترم خواهند بود.

پاکرو با بیان اینکه مردم نوع دوست استان حتی الامکان سعی کنند کمک هایشان در جشن عاطفه ها نقدی باشد، گفت: چنانچه مردم کمک های خود را نقدی پرداخت کنند، هم توزیع آن بین دانش آموزان نیازمند راحت تر است و هم اینکه آن ها می توانند آنچه لازم دارند را با سلیقه خود خریداری کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه، در ادامه "مهر در انتظار مهر حماسی" را شعار امسال جشن عاطفه ها اعلام و هدف از برگزاری این مراسم را تقویت فرهنگ نیکوکاری و انفاق میان دانش آموزان عنوان کرد.