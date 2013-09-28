به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله تاج بخش جمعه شب در مراسم افتتاح پروژه های گردشگری شیراز افزود: استان فارس و شهر شیراز نیازمند ایجاد فضاهایی است توسعه گردشگری را به همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: توسعه گردشگری استان فارس زمانی محقق می شود که تمامی دستگاه ها و سازمانها با برنامه ریزی مناسب وارد عمل شوند.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به اینکه صنعت گردشگری از جمله صنایع درآمد ساز جهان است، یادآور شد: طبق آمار اعلام شده در حال حاضر 13 درصد از مشاغل دنیا به طور مستقیم با گردشگری در ارتباط هستند که این نشان از وسعت این صنعت دارد.

تاج بخش تاکید کرد: امروز صنعت گردشگری از جمله صنایع درآمد ساز در جهان است و باید متناسب با داشته های موجود در استان فارس از این مهم به خوبی استفاده شود.

وی ادامه داد: زمانیکه استان فارس و شهر شیراز می تواند از گردشگری درمانی، توریست تحصیل، گردشگری طبیعی و.. استفاده کند باید فرصت ها را مهیا کرد.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس یادآور شد: باید با توجه به پتانسیل های موجود برای توسعه گردشگری استان فارس فعال شد و در این میان آنچه که مهم است برنامه ریزی صحیح است.