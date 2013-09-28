معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه این سانحه رانندگی موجب از دست دادن یکی از پژوهشگران و محققان برجسته در زمینه تاریخ و فرهنگ عامه مردم شد و جامعه فرهنگی استان را از این بابت متاثر ساخت.

قاسم سیاسر با بیان اینکه این شخصیت فرهنگی از سال 1377 به عنوان كارشناس دفتر پژوهش و تاريخ بنياد ايران شناسي واحد سيستان مشغول به فعاليت بوده است افزود: استاد مزار گلستانه از فرهنگیان با سابقه سیستان در رشته تاریخ بود که آثار و کتاب های زیادی را از خود بر جای گذاشت.

وی با بیان اینکه بیش از 10 اثر از این استاد فقید بر جای مانده است افزود: سیستان گذرگاه تاریخ، كتاب هنر مردم سيستان و آيين ها و باورهاي آنها، فرهنگ عامه سيستان در چهار جلد، و همچنین سيستان زرنكاي كتيبه داريوش ،ياد فرودسي و جامعه شناسي روستايي از جمله آثار به جای مانده از مزار گلستانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مزار گلستانه در سال 1326 در شهرستان زابل چشم به جهان گشود و پس از دریافت مدرک کارشناسی در رشته تاریخ از دانشگاه اصفهان در سیستان مشغول به تدریس شد.