به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی جمعه شب در نشست شورای حمل و نقل و مسکن استان اظهار کرد: اعتبارات دولتی کافی برای اجرای طرح های راهسازی وجود ندارد و فاصله بین خواسته ها و طرح ها بسیار زیاد است لذا با این وضعیت چاره ای جز اولویت بندی طرح ها نداریم.



وی با بیان این که مطالعه جامعی درباره افزایش ظرفیت حمل ونقل ترکیبی خوزستان صورت نگرفته است، افزود: وزارت راه و شهرسازی به همه مسائل و اقدامات نگاه جامعی دارد و در این زمینه برنامه ریزی کرده است و افق اقدامات خوبی هم در پیش رو است.



وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که به دلیل نزدیکی خوزستان به مرکز و ترکیب خوب زیر ساخت ها که شاید نادرترین ترکیب با همه ضعف ها است عنوان کرد: بالای 70 درصد ظرفیت استان در بخش حمل و نقل استفاده می شود که در برابر استفاده کمتر از 10 درصدی بندر رجایی وضعیت حمل و نقل در خوزستان نسبت به جاهای دیگر زنده تر است و وضعیت امیدوارکننده ای دارد.



عضو دولت یازدهم تصریح کرد: سرمایه گذاری ها می تواند آثار بسیار مثبتی در آینده ایجاد کند بنابراین باید سرمایه گذاری بیشتری در بخش حمل و نقل ریلی و دریایی صورت بگیرد و بازده بهتری داشته باشد.



آخوندی با اشاره به ناسازگاری بین حمل ونقل ریلی و دریایی گفت: این ناسازگاری می تواند منجر به ناکارآمدی و فرسایش سرمایه شود.