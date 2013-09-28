به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده تشکیل جلسه میدهد و در این جلسات گزارش کمیسیونهای تخصصی درباره تعدادی از طرحها و لوایح مورد بررسی قرار گیرد.
دستورکار جلسات صحن علنی بهارستان در هفته آینده به شرح ذیل است:
-لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
-طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
-لایحه انتقال موردی محکومان به حبس
-طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه
-لایحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی و وزارت کشور فدراسیون روسیه
-طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن
-طرح اصلاح مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
-طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
-طرح اصلاح ماده 85 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-لایحه تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تأسیسات کشور
-لایحه موافقتنامه ایجاد و راهاندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) درباره قاچاق و تخلفات گمرکی
-لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه
-لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات
-لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیئتهای انضباطی نیروهای مسلح
-لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن
-لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1371
-لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر
-لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن
-طرح اصلاح بند (ج) ماده 178 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن
-لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی (1) ، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بینالمللی
-گزارش کمیسیون عمران درباره ردّ طرح اصلاح ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
-لایحه اصلاح ماده 8 قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران
-لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی
-طرح استفساریه ماده 24 قانون بیمه
نمایندگان مجلس همچنین هفته آینده گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار را مورد رسیدگی قرار میدهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار را مورد رسیدگی قرار میدهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده تشکیل جلسه میدهد و در این جلسات گزارش کمیسیونهای تخصصی درباره تعدادی از طرحها و لوایح مورد بررسی قرار گیرد.
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