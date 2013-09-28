به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه‌ شنبه و چهارشنبه هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد و در این جلسات گزارش کمیسیون‌های تخصصی درباره تعدادی از طرح‌ها و لوایح مورد بررسی قرار گیرد.



دستورکار جلسات صحن علنی بهارستان در هفته آینده به شرح ذیل است:



-لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز



-طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور‌ نظارتی مجلس شورای اسلامی



-لایحه انتقال موردی محکومان به حبس



-طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه



-لایحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی و وزارت کشور فدراسیون روسیه



-طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن



-طرح اصلاح مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387



-طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش



-طرح اصلاح ماده 85 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران



-لایحه تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تأسیسات کشور



-لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) درباره قاچاق و تخلفات گمرکی



-لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه



-لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات



-لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیئت‌های انضباطی نیروهای مسلح



-لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن



-لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون‌ مذکور ‌مصوب 1371



-لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر



-لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن



-طرح اصلاح بند (ج) ماده 178 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران



-طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن



-لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل‌های اصلاحی (1) ، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی



-گزارش کمیسیون عمران درباره ردّ طرح اصلاح ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران



-لایحه اصلاح ماده 8 قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران



-لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی



-طرح استفساریه ماده 24 قانون بیمه



نمایندگان مجلس همچنین هفته آینده گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.