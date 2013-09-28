به گزارش خبرنگار مهر، علی نادری شامگاه جمعه در دیدار با مسئولان هیئتهای ورزشی شهرستان با انتقاد از ساخت تنها استخر شهر توسط آموزش و پرورش شهرستان اظهار داشت: احداث استخر شنا باید به صورت عمومی تعریف و در اختیار سازمان ورزش و جوانان باشد.

وی افزود: اگر مسئولیت استخر که از اعتبارات دولتی است در اختیار ورزش و جوانان باشد محدودیتهای آن از بین می رود و قابلیت های استفاده و بهره برداری از آن افزایش می یابد که لازم است در این خصوص تجدید نظر شود.

عضو شورای شهر تیران با اشاره به بدهی 10 میلیارد ریالی شهرداری تیران گفت: هزینه های شهر زیاد است و باید به گونه ای اعتبارات مدیریت شود که بتوان به نیازهای شهر پاسخ داد و مشکلات را رفع کرد.

وی ادامه داد: با وجود محدودیت های مالی در شهرداری هزینه در بخش ورزش صحیح نیست و باید سرمایه گذاری های بزرگ در بخش ورزش با وجود نیازهای شهر صورت گیردکه اگر چندین برابر هزینه های جاری سرمایه گذاری شود ارزشمندتر خواهد بود.

وی یادآورشد: باید زیر ساختها در شهرستان تامین شود تا همگان از ورزش و فضاهای ورزشی بهره ببرند و مخصوص افراد خاص نباشد.