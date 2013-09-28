به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای ضمن تشکر از ابراز احساسات و لطف گسترده آحاد مردم شریف و قدردان ایران اسلامی، اعلام کرد که در راستای پرهیز از ایجاد زحمت برای شهروندان و ایجاد اخلال در برنامه‌های کاری در روز آغازین هفته، برنامه‌ای از سوی این دفتر برای استقبال مردمی از رئیس محترم جمهور و هیئت همراه پیش بینی نشده است.



سفر رئیس‌جمهور به نیویورک پایان یافت و تا ساعاتی دیگر وارد تهران می‌شود.

به گزارش مهر، درحالی که سفر رئیس جمهور به نیویورک و شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل تا ساعاتی دیگر با ورود به تهران پایان می یابد، در صفحات اجتماعی اخباری مبنی بر دعوت به استقبال مردمی از روحانی و هیئت همراه منتشر شده است.