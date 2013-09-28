به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر نقویان جمعه شب در یادواره شهدای کوی 22 بهمن ساری قویان با بیان اینکه امروز دشمن موریانه بی اعتمادی، دروغ گوئی و هرزگی را به درون دیوار این انقلاب می فرستد از وضعیت بد حجابی زنان در جامعه و برخی از برنامه های صدا و سیما، وضعیت احتکار و گرانفروشی، وجود طلاق و افزایش روزافزون این آمارها، وسوسه فیلم های ماهواره در خانواده ها ، وضعیت نابهنجار دختران و پسران در دانشگاهها انتقاد کرد و همه های آنها را موریانه های دشمن به درون دیوار این انقلاب دانست.

این استاد حوزه و دانشگاه ،با بیان اینکه امروز همه ما در برابر ارزشهایی که به آسانی و مفت و مجانی به دست نیامد گفت: همه ما در برابر قطره قطره خون شهیدان مسئول هستیم.

یادواره های شهدا متمرکز شود

با بیان اینکه سی و چند سال از آن سالهای جنگ و انقلاب می گذرد در توصیه ای به نحوه برگزاری یادواره های شهیدان گفت: بهتر است مراسم همه شهدا در هر شهری به صورت متمرکز،یکجا برگزار شود.

وی در ادامه با بیان این مطلب که هرجا به آرمان شهیدان پشت کردیم در ظلمت ماندیم و گرفتار دامهای شیطان شدیم بیان داشت: گرفتاری در دامهای شیطان نشان می دهد که این گرفتاریها از نفس ما بوده است.

نقویان با یادآوری اینکه بت شکنان اصلی ابتدای امر هوی و هوس خود را شکسته و بعد به جنگ و مبارزه با بت های بیرونی رفتند با مروری بر توصیه های امام خمینی(ره) با طلاب گفت: آمام راحل به طلاب سفارش می کرد تا بر هوی و هوس نفس خود غلبه نکردید و تا نفس خود را تهذیب نکردید نمی توانید دیگران تهذیب کنید.

مشاور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان، با بیان اینکه هر شانی بلوغی می خواهد با یادآوری رشادت های شهیدان در هشت سال دفاع مقدس خاطر نشان کرد: با مطالعه وصیت نامه شهداء در می یابیم که آنها گرفتار احساسات و موج نشده بلکه فکر کردند تا به بلوغ جانبازی و جانفشانی دست یافتند.

نقویان،در ادامه به لگد کوب شدن 19 ساله مردم عراق در زیر چکمه های جنایتکاران و کشته شدن بیش از یک میلیون مردم بی دفاع در این مدت اشاره کرد و افزود: اگر از یک میلیون کشته شده مردم عراق تنها 100نفرشان اراده ای به مانند اراده مردم ایران در سال 57 را داشتند تا در مقابل جنایتکاران بایستند امروز اینگونه لگد کوب نمی شدند.

مشاور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان، با بیان اینکه اگر کشوری خواست مردانی را به دنیا معرفی کند بایستی خیلی رنج کشیده و خون دل بخورد تا در برابر بادهای سمی دوام بیاورد افزود: برخی به این نکته توجه نکرده و مدام به دنبال افزایش کمیت هاهستند و به این آمارها می نازند.

نقویان با بیان اینکه شهدا زمانی در مقابل دشمن سینه سپر کردند که هنوز ملات دیوار انقلاب خیس بود و خشک نشده بود افزود: اگر این انقلاب را بنا و ساختمانی فرض کنیم که هنوز ملات و سیمان آن خیس بود و آجرها جا نیافتاده ، پس خراب کردن این دیوار خیس با یک هل دادن توسط یک آدم ضعیف فرو می ریخت.

وی با بیان اینکه در زمانی که انقلاب یک دیوار خیس بود جنایتکاران صدام را به مانند سگ هاری به طرف ما هل دادند اظهار کرد: این کشور 2000سال در زیر چکمه های پادشاهان له شده بود و حالا جنایتکاران با کیش دادن صدام سعی بر له شدن دوباره ما داشتند.

نقویان در ادامه با اشاره به اینکه در زمان جنگ کشور ما نیاز به جانفشانی های زیادی داشت تا این دیوار تازه شکل گرفته انقلاب خراب نشود افزود: این جانفشانی توسط جوانان ما شکل گرفت و آگاهانه جان خود را در دفاع از ارزشها و انقلاب نثار کردند.

این استاد حوزه و دانشگاه، با گرامیداشت یاد و نام همه شهدا ، با بیان اینکه سی و چند سال از آن سالهای جنگ و انقلاب می گذرد در توصیه ای به نحوه برگزاری یادواره های شهیدان گفت: برای انکه یک شهری با برگزاری یادواره شهدا در ولوله شهدا قرار بگیرد بهتر است مراسم همه شهدا در هر شهری به صورت متمرکز،یکجا برگزار شود.

نقویان بیان داشت:برگزاری یادواره شهدا هر منطقه،محله و بخشی به صورت متمرکز و شهری بدون وجود اختلاف سلیقه، و دعوا و مشکلی سبب می شود همچنانکه در زمان شهادت یک شهیدی شهری در ولوله آن شهید می شد با این مراسم ها نیز اینچنین شود.

وی در ادامه با پیشنهاد اینکه در سالهای آتی ستادی توسط نیروهای مردمی و خانواده های معظم شهدا و ...جهت برگزاری متمرکز یادواره شهدا در هر شهری شکل بگیرد با خشک شدن دیوار انقلاب و استحکام این دیوار دشمن ساکت نبوده و در عرصه های دیگر بر پیکره این دیوار صدمه می زند.



مشاور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان، با بیان اینکه امروز دشمن به مانند سالهای قبل نمی تواند سگ هاری را به سمت ما کیش دهد افزود: دشمن بیکار نبوده بلکه با جنگ نرم،تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی به جنگ ما آمده است.