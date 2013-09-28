به گزارش خبرگزاری مهر متن مصاحبه علی آهنی سفیر ایران در پاریس با شبکه تلویزیونی BFMTV به این شرح است:



در فردای ملاقات آقای روحانی با آقای اولاند قرار داریم. آقای سفیر آیا باید سخنان جدید آقای روحانی را باور کرد. آیا ایران خطری برای دنیا نیست و شما قصد دارید در بحث هسته ای برای یافتن راه حل مذاکره کنید؟



بله. آقای ظریف الان مسئول پیشبرد مذاکرات هسته ای است و با خانم اشتون هم ملاقات کرده است. ملاقات در سطح وزراء نیز روز پنج شنبه با 5+1 انجام شد.



ولی شورای امنیت تا کنون چندین قطعنامه علیه ایران تصویب کرده است و معتقد است ایران به دنبال سلاح هسته ای است.



در هیچ کدام از گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی انحرافی در برنامه های ایران به سمت هسته ای نظامی دیده نمی شود. اما ایران آماده مذاکره برای رسیدن به تفاهمی مبنی بر رفع نگرانی کشورهای غربی و تضمین برنامه هسته ای غیر نظامی خود است.



ولی شما موضع خود را عوض کرده اید؟



نه از ابتدا موضع ما همین بوده است و همیشه همین مطلب را گفته ایم.



ولی آقای روحانی هولوکاست را محکوم نموده بر خلاف آقای احمدی نژاد که هولوکاست را رد می کرد.



ما با هر گونه جنایتی علیه بشریت انسان ها مخالفیم و آن را محکوم میکنیم. نمیتوان جنایات نازی ها را محکوم کرد ولی جنایت علیه فلسطینی ها را محکوم نکرد.



یعنی شما الان به دنبال نابودی اسرائیل نیستید؟



ایران هیچگاه دیگران را تهدید به حمله نکرده است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی، بارها ایران را تهدید کرده است. رئیس جمهور کنونی این رژیم چند سال قبل که در این پست نبود، گفت باید ملت ایران را ریشه کن کرد ولی هیچ کس کوچکترین واکنشی نشان نداد در حالی که اگر از اطراف ایران کسی چنین مطلبی را مطرح کرده بود، نمیتوانید تصور کنید که چه جنجالی برپا میشد.



چرا شما از بشار اسد حمایت می کنید؟



ما معتقد به راه حل سیاسی و صلح و ثبات در سوریه هستیم. این خود مردم سوریه هستند که باید سرنوشت خود را تعیین کنند. نه ایران، نه آمریکا و نه فرانسه هیچکدام نمیتوانند برای مردم سوریه تعیین تکلیف کنند.



آیا شما در کنفرانس ژنو دو میخواهید شرکت کنید؟



ما همیشه از یافتن راه حل سیاسی در سوریه و ابتکار سازمان ملل متحد چه در زمان کوفی عنان و چه در زمان الاخضر ابراهیمی حمایت کرده و میکنیم.



ولی شورشیان با حضور شما مخالفت کرده اند؟



ما درخواستی برای حضور در ژنو 2 نکرده ایم ولی اگر از ما دعوت شود در راستای یافتن یک راه حل سیاسی در سوریه، فعالانه شرکت می کنیم و حتی اگر حضور هم نداشته باشیم از آن حمایت خواهیم کرد.



چرا آقای روحانی فقط با اولاند ملاقات کرد ؟ چرا با اوباما نه؟



نشست مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی است که معمولا روسای جمهور و روسای دولتها از این فرصت استفاده و با یکدیگر ملاقات میکنند. در مورد آمریکا، وضعیت روابط ما متفاوت است. آمریکا بعد از انقلاب اسلامی همیشه با ما خصومت داشته است. رابطه ایران و آمریکا پیچیده است و باید برای آن زمینه سازی کرد. البته ژست های اوباما مثبت بود. اما ما باید یک صدای واحد از آمریکا بشنویم زیرا در کنار ژست های اوباما، کنگره و لابی ها در آمریکا با ادامه خصومت به شکل دیگری عمل میکنند.



چه حرکت ملموسی را شما قرار است انجام دهید؟



هر اقدام مثبتی صورت پذیرد ما هم واکنش متناسب با آنرا خواهیم داشت.



آیا آقای روحانی به پاریس هم خواهد آمد؟



چرا که نه؟ بعد از ملاقات دیروز د ورئیس جمهور، اگر زمینه مساعدی ایجاد شود، ممکن است آقای روحانی به پاریس سفر کند. این میتواند قابل پیش بینی باشد. دو وزیر خارجه هم قرار است امروز برای پیگیری مباحث دو رئیس جمهور با هم ملاقات کنند.