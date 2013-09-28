به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری در جمع کارکنان دادگستری استان زنجان افزود: در راستای برقراری امنیت قوه قضائیه نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت و آرامش ایفا می کند.

وی اظهار داشت: با توجه به بومی بودن بنده و استقبال خوب مردم شریف استان انشااله بتوانم این توقعاتی که مردم در مورد بنده ایجاد شده را داشته باشیم .

استاندار زنجان استفاده از نیروهای بومی و توانمند را در اولویت برنامه های خود تاکید کرد و گفت: برای کارآمد کردن دستگاهها بایستی به نیروهای بومی توجه بیشتری داشته باشیم.

در ادامه این جلسه جعفر گل محمدی با ابراز خرسندی از انتصاب شایسته استاندار زنجان که شخصیتی مدیر و مدبرو دارای تجارب کاری ارزشمند ، بومی استان و از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است گفت: استاندار جدید از این حیث نیز برای استان بسیار مفید است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان در خصوص بومی بودن استاندار زنجان در روایتی از حضرت علی (ع)از حکمت 442 افزود: هیچ شهری برای تو از شهری دیگر بهتر نیست ،بهترین شهرها آن است که پذیرای تو است.

جشنواره فرهنگی آموزشی قرآن و عترت بهزیستی برگزار می‌شود

جشنواره فرهنگی آموزشی قرآن و عترت خانواده بزرگ بهزیستی 7 مهر ماه سال‌جاری در فرهنگ‌سرای قرآن و عترت برگزار می‌شود.



عباسعلی خلدی برگزاری این جشنواره را در 9 محور برشمرد و گفت: این جشنواره ویژه کارکنان و خانواده کارکنان، روشندلان، معلولین جسمی حرکتی، کودکان و مربیان مهدهای کودک، خانه‌های کودک و نوجوان و مراکز شبه خانواده، مدیران سازمان، زنان سرپرست خانوار، فرزندان و مراکز آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود.



رئیس شورای فرهنگی و مدیر کل بهزیستی استان زنجان افزود: در برگزاری این جشنواره اهدافی چون توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی و توجه به ارزش‌ها و دستور العمل‌های الهی در عرصه اندیشه و عمل مبتنی بر تعالیم انسان ساز اهل بیت عصمت و طهارت دنبال می‌شود.



خلدی نهادینه ساختن فرهنگ حیات بخش قرآن کریم در جامعه، تبیین و ارائه روش نوین برپایی نظام زیستی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی و فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت تولید دانش را از اهداف غایی برگزاری این جشنواره برشمرد.



خلدی بخش‌های این جشنواره را متنوع برشمرد و اظهار کرد: بخش شفاهی، مکتوب، رسانه‌های دیجیتال، هنری و بخش گروهی جزو محورهایی هستند که در آن ثبت نام صورت پذیرفته است.



خلدی بخش شفاهی را که هفتم مهر اجرا می‌شود جزو مهمترین بخش‌های این جشنواره برشمرد و ادامه داد: قرائت تحقیق، ترتیل، اذان، حفظ 5 جزء، 10 جزء، 20جزء، حفظ کل قرآن کریم، تواشیح و همخوانی از عناوین بخش شفاهی است.



نزدیک به 150 نفر در این دوره از جشنواره با هم به رقابت خواهند پرداخت.