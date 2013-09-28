حسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال جدید تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هرمز پذیرای هزار و 800 دانشجو در 17 رشته کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته رشته های عمران، معماری، کامپیوتر، آموزش ابتدایی، حقوق، حسابداری، برق، برق صنعتی و تربیت بدنی مشغول به تحصیل خواهند بود.

وی در خصوص تردد دانشجویان این دانشگاه خاطر نشان کرد: با هماهنگی که با اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و بندر شهید حقانی بندر عباس شده دانشجویان سر وقت به کلاسهای درس خواهند رسید.

وی بیان داشت: کلاسهای دایر شده مانند ترم های گذشته آخر هفته بود که دانشجویان شاغل بتوانند به راحتی به کلاسها برسند.

دکتر حیدری اظهار داشت: در حال حاضر ساختمان جدید آموزشی دانشگاه با 70 درصد پیشرفت فیزیکی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 400 میلیون تومان از درآمد شهریه در حال ساخت است که تا چند ماه آینده به بهره

برداری میرسد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون دیوار و سردر دانشگاه و مسجد این مجموعه به مناقصه گذاشته که پس از طی کردن مراحل قانونی ساخت این ابنیه ها آغاز خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد هرمز گفت: این مجتمع در 30 هکتار ساخته می شود که در قاز اول آن که در پنج هکتار و با زیر بنای سه هزار و 300 متر مربع ساختمان آموزشی و اداری در دو طبقه و با 24 کلاس درس احداث می شود که در فاز دوم آن ساختمان آموزشی، اداری پژوهشی و کتابخانه، مسجد و فضاهای ورزشی نیز احداث می شود.