سرگرد رمضان جوزی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در راستای اقتصاد مقاومتی بسیج دانش آموزی ناحیه مقاوت بسیج اردستان اقدام به برگزاری اردوهای جهادی به منظور ترویج روحیه جهادی دربین جوانان کرده است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهرستان اردستان گفت: این دانش آموزان جهادگر در زمینه زیبا سازی مدارس، ساخت سرویس‌های بهداشتی، تعمیر میز و نیمکت و رنگ آمیزی مدارس وبرگزاری كلاس‌هاي تقويتي در 17 مدرسه شهرستان اردستان فعالیت خود را به پایان رساندند.

جوزی افزود: این طرح از اول تیرماه سال جاری شروع و در پایان شهریورماه به اتمام رسیده که چهار هزار نفر روز در آن شرکت کردند و مراسم اختتامیه آن در محل امامزاده آقاعلی عباس(ع) شهر بادرود برگزار شد.

وی یادآورشد: همچنین 140 نفر نیز در قالب گروه های جهادی در جهت محرومیت زدایی در روستاها و مناطق محروم به فعالیت پرداختند.

جوزی بیان داشت: اردوهای جهادی علاوه بر تاثیرات عمرانی و اقتصادی که در منطقه دارد روحیه کار و تلاش و احساس درد و رنج، خودسازی و جهاد با نفس را دردانش آموزان تقویت می کند و جزو دوران بسیار مهم زندگی است که در خاطرات افراد نقش می بندد.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهرستان اردستان افزود: روحیه جهادگران امروز همان روحیه جهادگران اوایل انقلاب است که از همه امکانات چشم پوشی کرده و با خلوص نیت در این اردوها شرکت می کنند.