علی اکبر پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صنایع تبدیلی مس و آهن در رفسنجان در حال بررسی است و با انجام زیرساخت های این صنایع، اشتغالزایی و ارزش افزوده بالایی نصیب منطقه می شود.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به ظرفیت تولید مس در شهرستان رفسنجان توسعه صنایع پایین دستی مرتبط با این صنعت ضروری است، افزود: حمایت دولت از بخش خصوصی نرخ بیکاری را کاهش می دهد.

وی بیان داشت:‌دفتر مشاوره اقتصادی در فرمانداری رفسنجان راه اندازی شده است و کارشناسان خبره در هر زمینه ای آماده مشورت به متقاضیان از جمله در بخش اشتغال هستند.

به گفته وی با بکارگیری ظرفیت های موجود در منطقه مانند ایجاد کارخانجات صنعتی، صنایع تبدیلی مس و آهن و راه اندازی مشاغل خانگی، شاهد پیشرفت و توسعه بیش از پیش شهرستان خواهیم بود.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: ۹۰ درصد پسته رفسنجان صادر می شود اما امسال به دلیل خشکسالی و گرمازدگی، محصول پسته در رفسنجان کاهش یافته است.

پورمحمدی یادآور شد: نبود دانش و آگاهی از تخصص های کشاورزی و هماهنگی بین نهاده ها( کود و سم) و استفاده از روش غرقابی در زمین های کشاورزی از مهمترین اشکالات در بخش کشاورزی رفسنجان است.

