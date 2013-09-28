به گزارش خبرنگار مهر محمد باقر شریعتی جمعه شب در نشست شورای حمل و نقل استان در حضور وزیر راه وشهرسازی اظهارکرد: خوزستان مرکز ثروت و اعتبارات کشور اما در بخش های مهمی از سوی دولت به آن بی توجهی می شود.



وی افزود: توجه دولت به خوزستان و تخصیص اعتبارات لازم و به کارگیری درست و بهینه از منابع آن و برنامه ریزی های صحیح دولت می تواند در پیشبرد پروژه های در دست اقدام گامی موثر باشد.



شریعتی عنوان کرد: خوزستان استانی است که می تواند ایران را آبادتر کند و در صورت آبادتر شدن، ایران نیز آبادتر می شود که این امر صورت اتفاق نمی افتد زیرا متاسفانه مورد بی مهری و بی توجهی قرار می گیرد و لذا خوزستان باید نجات پیدا کند.



عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی تصریح کرد: راه آهن شیراز به بهبهان باید در دستور کار قرارگیرد و در هیئت دولت می توان به فریاد خوزستان ثروتمند اما محروم ر سید.