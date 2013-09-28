رضا تعیشی در گفتگو با خبرنگار ورزشی مهر اظهار داشت: در این دوره از مسابقات که به میزبانی همدان از چهارم مهرماه شروع شد و دیروز به پایان رسید بانوان پینگ پنگ کار همدانی توانستند در جایگاه اول قرار گیرند.

دبیر هیئت پینگ پنگ استان همدان افزود: در مسابقات لیگ باشگاه های کشور بانوان سه تیم از همدان شرکت داشتند.

وی با بیان اینکه تیم هایی از سراسر کشور در این دوره از مسابقات شرکت داشتند، عنوان داشت: تیم های قم، گیلان، تهران، فارس، پتروشیمی بندر امام خمینی، خراسان رضوی، البرز و همدان از جمله این تیم ها بودند.

تعیشی اضافه کرد: این دوره از مسابقات به صورت متمرکز و به صورت دوره ای به میزبانی همدان برگزار شد و هر تیم در همدان 10 بازی انجام دادند.

دبیر هیئت پینگ پنگ استان همدان بیان داشت: در این دوره از مسابقات تیم تهران در جایگاه دوم ایستاد.

وی در پایان گفت: تیم های خراسان رضوی و خوزستان نیز مشترکا در مقام سوم قرار گرفتند.