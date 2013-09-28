تثبیت نرخ ارز در حاشیه امن عرضه و تقاضا/ وضعیت صادرات در حال بهبود است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل جمعه شب در نشست اعضاء فراکسیون صادرات توسعه غیر نفتی در كارگروه توسعه صادرات استان کرمان كه در اتاق بازرگاني كرمان تشكيل شد، با تاکید بر بهبود شرایط در حوزه صادرات از چند ماه گذشته اظهار داشت: به لحاظ شرایط روانی در داخل کشور و ارتباطات بین المللی در وضعیت مناسبی نسبت به سال گذشته قرارداریم.

وی رویکرد جدید سازمان توسعه تجارت را تلاش در راستای حذف کلیه محدودیت های و کاهش محدودیت ها به محدودیت های شرعی و قانونی صادرات دانست و افزود: کمیته تسهیل تجارت برای تسهیل در فرآیندهای تجارت و بهبود فضای کسب و کار، اصلاح رویه های اداری در فضای کسب و کار، به حداقل رساندن هزینه مبادلات تجاری، کاهش زمان انجام تجارت و کاهش اسناد تجاری تاکید دارد و درحال برنامه ریزی است.

وی با تاکید بر تقویت بخش خصوصی در مشخص کنردن مرزهای تصدی گری دولت تصریح کرد: آنچه قابلیت برون سپاری به بخش خصوصی است، باید برون سپاری شود.

صافدل با تاکید بر شناخت شرایط حال حاضر و مزیت های صادراتی تصریح کرد: در طول سال گذشته با توجه به نوسانات نرخ ارز و چند نرخی بودن نرخ ارز در شرایط ویژه ای بودیم که برخی از محدودیت ها به دلیل آن شرایط بوده است.

لزوم ارائه تسهیلات مالی مناسب برای نوسازی و بازسازی صنایع

محمد عابدي ن‍ژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در ادامه این نشست با تاکید بر تولید صارات محور خواستار ارائه تسهیلات مالی مناسب برای نوسازی و بازسازی صنایع شد و تاکید کرد: برای تسهیل صادرات در کشورهای هدف ایجاد فضای نمایشگاهی دائمی توسط دولت که به صورت ادواری در اختیار شرکتهای مختلف قرارگیرد، کارگشا است.

وی در خاتمه برای رونق صادرات فرش دستبافت خواستار دریافت بخشی از ارزش نهایی فرش دستبافت برای بافنده شد.

