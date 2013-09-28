به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای سیاستگذاری همایش سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی به فرمانده سپاه ثارالله کرمان جمعه شب برگزار شد، در این نشست سردار روح الله نوری فرمانده سپاه ثارالله و رئیس همایش با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بازخوانی دلائل حمله صدام به نظام نوپای ایران اسلامی اظهار داشت: 33 سال از آغاز جنگ تحمیلی می‌گذرد و هر چند امروز از صدای غرش توپخانه؛ بوی باروت و مارش جنگ خبری نیست؛ لیکن اتفاقاتی در همان راستا در جریان است.

وی افزود: بحث هسته‌ای برای مقابله با نظام اسلامی یک بهانه بود و با رهنمودهای مقام معظم رهبری؛ نظام در راستای اهداف و آرمان‌هایش پیش می‌رود.

سردار نوری خاطر نشان کرد: گفتمان انقلاب اسلامی؛ امام(ره)، رهبری و شهدا امروز در فلسطین؛ بحرین؛ سوریه و .... ملت‌ها را در مقابل ظلم و جور به مقاومت فراخوانده است.

وی خاطر نشان کرد: امروز در سوریه نیروهای مردمی و بسیجی ضمن فراگیری آموزش‌های نظامی؛ به ترمیم ارتش همت نموده‌اند.

فرمانده سپاه ثارالله تصریح کرد: پیام انقلاب اسلامی و گفتمان آن در دل ملت‌ها؛ نخبگان و فرهیختگان جهان جا گرفته است و در داخل کشور نیز ما بیش از گذشته به وحدت حول این گفتمان نیاز داریم.

در ادامه دکتر بهرام خواجه حسنی دبیر همایش، گزارشی از عملکرد ستاد همایش را ارائه نمود و اظهار داشت: سیاست‌های کلی و مصوبات مربوطه اجرایی و کمیته‌های مورد نیاز تشکیل و فعال شده اند.

وی افزود: تا کنون بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر از وبگاه همایش بازدید و بیش از 650 نفر از نخبگان و اساتید در سامانه کاربری وبگاه ثبت نام نموده اند.

خواجه حسنی اظهار داشت: کار داوری 431 مقاله ارسال شده به دبیرخانه همایش آغاز شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد نسل جوان بیشترین دریافت کننده پیام سبک زندگی اسلامی هستند.در ادامه مسئولین کمیته‌های مختلف به ارائه گزارش پرداختند.

گفتنی است همایش سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی به همت بسیج اساتید استان کرمان و دانشگاه امام حسین(ع) در تاریخ‌های 29 و 30 مهر ماه جاری برگزار خواهد شد.

