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۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۴

در فصل تابستان/

200 هزار مسافر در مدارس استان فارس اسکان یافتند

200 هزار مسافر در مدارس استان فارس اسکان یافتند

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس از اسکان بیش از 200 هزار مسافر طی فصل تابستان در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین روزی طلب صبح شنبه در مراسم آغاز هفته گردشگری در مدرسه دخترانه شهید آیت الله دستغیب، گفت: آموزش و پرورش در راستای توسعه فرهنگ گردشگری فعالیت مختلفی را اجرایی کرده که در این میان مهیا کردن محل اسکان برای مسافرین یکی از آنهاست.

وی تاکید کرد: طی فصل تابستان یک هزار و 350 کلاس برای اقامت مسافرین مهیا شده بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس با اشاره به اینکه مهمترین زیر ساخت برای توسعه حضور گردشگر ایجاد محل اقامت است، یادآور شد: آموزش و پرورش استان فارس بیشترین امکانات را در تعطیلات نوروز و فصل تابستان در اختیار گردشگران قرار داده که در تعطیلات نوروز سال جاری شاهد افزایش 20 درصدی حضور مسافر در مدارس فارس بودیم.

روزی طلب تاکید کرد: در دین اسلام به مسافرت تاکیدات فراوانی شده و ما هم وظیفه داریم شرایط این مهم را فراهم کنیم به خصوص در شیراز که می تواند محلی مناسب برای گردشگران باشد.

فارس قطب گردشگری کشور باشد

در ادامه این مراسم سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، گفت: فارس با توجه به پتانسیل های موجود می تواند به قطب گردشگری کشور تبدیل شود.

قدرت الله تاج بخش تاکید کرد: دانش آموزان می توانند سفیران گردشگری استان فارس باشد.

کد مطلب 2144245

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