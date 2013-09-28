از سرگيري احداث طولاني ترين تله کابين خاورميانه در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث بزرگترین و طولانی ترین تله کابین خاورمیانه در ارومیه به طول 36 کیلومتر در 6 شهریورسال 89 به زمین زده شد ولی با گذشت چهار سال طرح به دلایل مختلف از جمله مشکل اخذ مجوز ساخت و ساز راکد مانده بود که طی هفته گذشته این مجوز صادر و فعالیت آن از سر گرفته می شود.

طرح احداث تله کابین ارومیه طولانی ترین تله کابین خاور میانه، به علت عدم توانایی مالی شرکت سرمایه گذار قبلی غیر فعال بود که با جذب سرمایه گذار جدید داخلی و خارجی پیش بینی می شد روند عملیات اجرایی طرح تسریع یابد ولی بروکراسی اداری تاکنون مانع اجرای طرح بود که با پیگیری های مکرر به همراه پیگیری های مهر مشکل برطرف شده است.

رکود عملیات اجرایی طرح تله کابین ارومیه در حالی صورت گرفت که بر اساس وعده مسئولان استانی قرار بود فاز اول طرح شش ماه گذشته به بهره برداری برسد ولی با وجود پیگیری های مکرر شرکت گردشگری مجری طرح مجوز ایستگاه اول در پیچ و خم های اداری درجا می زد.

کش و قوس های اداری سد راه احداث تله کابین

مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با انتقاد از طولانی شدن روند احداث طرح تله کابین ارومیه گفت: فاز اول این طرح مقرر بود شش ماه گذشته به بهره برداری برسد اما به دلیل کش و قوس های اداری راکد باقی مانده بود.

جعفر ذوالفقاری در آخرین نشست خبری خود با بیان اینکه بزرگترین طرح تله کابین خاورمیانه با وجود آمادگی کامل سرمایه گذاران داخلی و خارجی تنها به دلیل بروکراسی اداری معطل است اظهارداشت: با ادامه این روند پیش بینی می شود طرح مذکور در سال 93 آماده بهره برداری شود.

وی یکی از موانع توسعه صنعت گردشگری در آذربایجان غربی را نبود نگاه منصفانه مسئولان به این بخش عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی این استان صنعت گردشگری از راهکارهای توسعه همه جانبه این منطقه به شمار می رود.

مرحله اول از نخستین فاز طرح تله کابین ارومیه از جانوسلو تا کوه سیر در مسیری به طول چهار هزار و 125 متر احداث می شود.

ایستگاه جانوسلو با ارتفاع یک هزار و 500 متر از سطح آبهای آزاد دنیا را به ایستگاه کوه سیر با ارتفاع دو هزار و 230 متر متصل خواهد کرد.

سرعت تله کابین در این مسیر 6 متر برثانیه عنوان شده که 86 کابین 6 نفره ظرفیت حمل دو هزار نفر در ساعت ایجاد و مدت انتقال گردشگر در این مسیر 17 دقیقه خواهد بود.

فاز اول این طرح در مسیری به طول 8.5 کیلومتر از جانوسلو به کوه ایوعلی کنار جاده بند ارومیه، فاز دوم از ایوعلی تا سد شهر چایی به طول 12 کیلومتر و فاز سوم ازسد شهرچایی تا پیست اسکی خوشاکو به طول 15.5 کیلومتر احداث می‌ شود.

منتظر اخذ مجوز ایستگاه شماره 2 هستیم

مدیر عامل شرکت سرمایه گذار داخلی تله کابین ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طولانی بودن روند اخذ مجوز پروانه ساخت و ساز با وجود انجام مکاتبات فراوان اظهارداشت: شنبه هفته جاری (امروز) برای اخذ این مجوز اقدام شده است.

سیده کلثوم گیلانی زاده با بیان اینکه هم اکنون از هر جهت آمادگی کامل برای ادامه روند کار را داریم گفت: با صدور مجوز روند فعالیت و علمیات اجرایی طرح تسریع می یابد ولی ادامه فعالیت منوط به شرایط آب و هوایی خواهد بود.

وی طولانی شدن روند پروسه اخذ مجوزهای لازم را از مهمترین موانع پیش روی این طرح ذکر کرد و گفت: برای ادامه فازهای بعدی باید تکلیف زمین های مورد نیاز از سوی منابع طبیعی مشخص شود.

گیلانی زاده پیشرفت مالی طرح را 40 درصد و پیشرفت فیزیکی طرح فاز اول را 15 درصد عنوان کرد و افزود: بعد از اخذ مجوز زمین ایستگاه شماره 2 یک سال بعد از گرفتن مجوز تله کابین ارومیه آماده بهره برداری می شود.

وی پیش بینی حجم سرمایه گذاری برای احداث فاز اول و دوم این طرح را 30 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: در اجرای این طرح سرمایه گذار عراقی نیز مشارکت دارد.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذار داخلی تله کابین ارومیه یاد آور شد: کارتینگ به همراه مجموعه مجتمع خدماتی و رفاهی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نوروز سال 93 آماده بهره برداری می شود.

گزارش: سکینه اسمی