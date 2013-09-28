حجت الاسلام علي بخشي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بيش از 510 روحاني در استان خراسان رضوي در روستاهاي استان اداره مساجد و اقامه نماز جماعت در 800 روستا را بر عهده دارند که از اين نظر استان در مقام اول کشور است.

وي افزود: آموزش احکام، بررسي و حل مسائل ويژه محل، برگزاري نماز جماعت در سه نوبت، مديريت مراسم در مناسبت‌هاي ملي و مذهبي در روستاها از جمله فعاليت‌هاي روحانيان مستقر در روستاهاي استان است.

بخشي بيان کرد: روحانيان مستقر در روستاها به صورت شبانه‌روزي با خانواده شان در روستاي محل ماموريت حضور دارند و با تکيه بر فرهنگ ديني و اسلامي برنامه‌هاي مورد نظرشان را مديريت و اجرا مي کنند.

وي افزود: روحانياني که قصد حضور در روستا ها را دارند بايد از نظر تحصيلي حداقل در سطح دو حوزوي اشتغال داشته باشند و در آزمون هاي شفاهي و کتبي اداره کل تبليغات اسلامي استان نيز پذيرفته شوند.

مسئول امور مبلغان اداره کل تبليغات اسلامي خراسان رضوي گفت: روستاهايي که متقاضي حضور روحاني هستند بايد جمعيتشان حداقل 500 نفر باشد.

وي افزود: روحانيان مستقر در روستاهاي استان از طريق کمک هاي مردمي همان روستا و با حمايت‌هاي برنامه‌اي اداره کل تبليغات استان خدمات فرهنگي و فعاليت هايشان را انجام مي‌دهند.